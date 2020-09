Konečné šesté místo je tedy trochu ústupem z pozic, ale rozhodně ne neúspěchem. „Když jsem si přečetla soupisky týmů, tak bylo jasné, že přijede neskutečná kvalita a prosadit se v této konkurenci pro nás bude hodně těžké. Takže bych ty naše plány vyjádřila spíše jako přání postoupit do semifinálové čtyřky. Což se tedy nepodařilo…“ upozornila předsedkyně organizačního výboru i křenovického klubu a hráčka družstva Jitka Paulová.

Výsledky MČR:



Křenovice ve skupinách

Sk. A: Sokol Litoměřice – VK Křenovice A 0:2 (-20, -10), Sokol Dobřichovice – Křenovice A 2:0 (16, 14), Křenovice A – Sokol Plzeň-Skvrňany 0:2 (-21, -15), Křenovice A – SVK Nový Jičín 2:0 (12, 17).

Sk. B: SVK Nový Jičín – Křenovice B 2:0 (24, 21), TJ Svitavy – Křenovice B 2:0 (14, 21), Křenovice B – Slovan Chabařovice 0:2 (-16, -9), Liberec – Křenovice B 2:0 (15, 13)



Zápasy o konečná umístění:

O 7. místo: Nový Jičín – Litoměřice 2:1 (17, -23, 7)

O 5. místo: Křenovice A – Svitavy 0:2 (21, 22)

O 3. místo: Chabařovice – Plzeň-Skvrňany 2:0 (24, 23)

Finále: Dobřichovice – Liberec 2:0 (15,19)



Individuální ceny:

Nejlepší nahrávačka: Kateřina Cihlářová (Dobřichovice)

Nejlepší smečařka: Radka Nasirová (Liberec)

Nejvšestrannější hráčka: Hana Havlíčková (Chabařovice)

Šampionát se na září přesunul z původního červnového termínu ze známých covidových důvodů. O jeden tým se zúžila i původní desetičlenná startovní listina a předem byl dáno, že nepřijede obhájce titulu Sokol Pardubice. Přesto Paulová označila sportovní úroveň letošního finále za nejvyšší, jakou si lze představit.

„Na věkový limit dosáhly další bývalé reprezentantky a extraligové volejbalové osobnosti. Právě ony byly rozdílovými hráčkami. Například za vítěze skládaly vítězné smeče Jana Napolitano Šenková a Gabika Tomašeková, libero Miloslava Lauerová vracela do hry míče odporující fyzikálním zákonům, to byly neskutečné zákroky v poli. Všechny týmy takové hráčky měly, my ne. Bylo vidět, jak moc milují a hlavně umí volejbal. Zápasy nabízely krásné zážitky a mnoho skvělých volejbalových výměn,“ chválila šéfka domácích pořadatelů.

Do dvou základních skupin byly nasazeny nejlepší týmy loňského šampionátu Slovan Chabařovice, VK Křenovice a Sokol Dobřichovice, které doplnil Liberec. Ostatní týmy byly do dolosovány. Domácí klub nasadil do soutěže i B tým.

Křenovické áčko vstoupilo do turnaje celkem pohodovým vítězstvím nad Litoměřicemi, ale už ve druhém kole je přibrzdil největší favorit a pozdější vítěz šampionátu Sokol Dobřichovice.

„Hlavně jsme s nimi chtěly sehrát pěkné utkání, což se povedlo. Bohužel vyhrát s týmem plným volejbalových hvězd - Jana Napolitano Šenková, Gabika Tomašeková, výborná nahrávačka Kateřina Cihlářová - bylo opravdu nemožné,“ zdůraznila Paulová.

O účast ve finálové čtyřce Křenovice svedly celkem vyrovnaný duel s Plzní, bohužel opět neúspěšný. „Soupeř nás zatlačil do role dotahujícího po celý průběh utkání. Nadějný byl druhý set, kdy jsme ještě držely vedení 21:19, ale po timeoutu, který si druhá strana dobře načasovala a díky našim chybám v koncovce setu, Plzeň zaslouženě postoupila do semifinále,“ uznala křenovická kapitánka.

Druhý hrací den domácí volejbalisty rozehrály zápasem se čtvrtým týmem ze skupiny B Novým Jičínem. Zvládly jej přesvědčivě 2:0. V boji o konečnou pátou příčku byly ale úspěšnější Svitavy.

„Průběh zápasu by daleko lepší a vyrovnanější než sobotní s Plzní, ovšem znovu byl šťastnější soupeř. Samozřejmě, že jsme chtěly zakončit domácí mistrovství vítězstvím a pomýšlely jsme výš, avšak v tak velké konkurenci jsme šestou příčku vzaly s pokorou. Mistrovství jsme si moc užily a hlavně si slíbily, že budeme hrát dál. Jen bychom chtěly tým posílit také o rozdílové hráčky. A pokud budeme všechny zdravé, zase bude šance na lepší umístění,“ brala Paulová i konečné šesté místo.

Většina hráček druhého domácího zástupce hrála na mistrovství poprvé. V základní skupině svedly vyrovnané zápasy s Novým Jičínem i se Svitavami, obě utkání však prohrály 0:2. S nasazenými Chabařovicemi i Libercem již šance na lepší než pátou pozici nebyla. A protože se o desáté místo nehrálo, skončil pro domácí B tým šampionát už po sobotě.