V letošním čtvrtém derby s Dragonem jde ragbistům o finále pohárové skupiny B

Trochu složitější systém českého ragbyového poháru spěje do své závěrečné části. Tento víkend rozhodne o dvojicích pro boje o konečné pořadí. Ragbisté Vyškova si do odvety pro postup do finále druhé výkonností skupiny B s Dragonem Brno přinesou devítibodový náskok z prvního zápasu. Ve Vyškově se bude hrát zítra od 14.00 hodin. Úspěšnější tým si zahraje o páté místo.

Z utkání Dragon Brno (zelení) - JIMI Vyškov 24:33. | Foto: Felix Černý