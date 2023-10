Zcela jasně snadnější zápas z dvojice zástupců Vyškovska ve druhé nejvyšší volejbalové soutěži mužů čeká na sokoly z Bučovic. Ti ve své hale přivítají poslední tým tabulky Volejbalový klub Brno, zatímco holubické borce čeká duel na palubovce jednoho z největších favoritů soutěže Slavie Hradec Králové.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Trenér a oddílový šéf Bučovic Zbyněk Čížek se roli favorita v zápase nebrání, ale naznačuje něco v duchu, že zajíci se počítají až po honu.

„My se vůbec nedíváme na tabulku, tedy ani na to, jestli jsme první, nebo kolikátí, natož kolikáté je Brno. Je to pro nás další ze soupeřů na domácí půdě, kde chceme i čtvrtý zápas vyhrát. A k tomu bude potřeba velmi koncentrovaný a kvalitní výkon a zejména na servisu, protože si myslím, že v minulém domácím utkání se nám na něm tolik nedařilo. Bylo vidět, že jsme soupeře nedokázali tolik tlačit a tím pádem jsme nebyli tak úspěšní i v obraně,“ zdůraznil kouč sokolů.

I. liga mužů:

6. kolo, pátek 13. října, 19.00 hodin

Sokol Bučovice – VK Brno

Sportovní hala Školní ulice

Slavia Hradec Králové

– TJ Holubice

Sportovní hala ul. Víta Nejedlého

Tabulka:

1. Bučovice 4 3 0 1 0 11:4 10

2. BV Ostrava 5 1 3 0 1 12:9 9

3. Hr. Králové 4 2 1 1 0 11:7 9

4. Vel. Meziříčí 5 1 1 1 2 10:11 6

5. Holubice 4 1 1 1 1 8:9 6

6. Kolín 4 1 0 0 3 4:9 3

7. VK Brno 4 0 0 2 2 5:12 2

Jeho opatrnost je logická i z dalšího dobrého důvodu. Vzájemný zápas Bučovic a faktické farmy extraligového Volejbalu Brno má vždycky náboj derby, které, jak známo, favorit nevyhrává… Mladý brněnský tým se na Bučovice vždy dokáže dobře připravit a vyhecovat a navíc se dá očekávat, že bude posílený z A mužstva.

„Áčko hraje až ve čtvrtek televizní utkání a já mám nějaké zprávy, kdo by měl přijet k nám. Asi tedy Tomáš Bukáček a Jarek Novák. O tyhle dva kluky se Volejbal Brno opírá dlouhodobě, Novák je navíc reprezentantem v mládežnických kategoriích. Takže to vůbec nevnímáme tak, že to bude jednoduché utkání. Naopak, bude to otevřené a jak jsem řekl, rozhodne komu bude líp vycházet servis,“ odhaduje Čížek.

Jeho tým se od začátku nového ročníku potýká s rozsáhlou marodkou a z užšího kádru si zatím nezahráli čtyři hráči.

„Až příští týden se do tréninku zapojí Patrik Minda, s nikým dalším v dohledné době ještě nemůžeme počítat. To znamená, že sestava bude tradiční dvanáctka, která odehrála úvod nového ročníku. Možná pikantní bude zápas pro Lukáše Čeketu, protože hrál v Brně, anebo si tuhle motivaci schová na příští týden, kdy nás čeká ještě prestižnější, okresní derby v Holubicích, kde volejbalově začínal a vyrůstal,“ vybral perličku bučovický šéf lavičky.