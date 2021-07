I letošní trasa byla náročná. Vedla po asfaltových lesních cestičkách v lesích Drahanské vrchoviny až ke známé turistické křižovatce Tři javory.

„Závod je skutečně těžký, neboť je nutné nejdříve zdolat převýšení 250 metrů, což není až tak tragické, jako potom návrat do cíle po stejné cestě z kopce dolů. A po silnici je to opravdu pořádný fofr. A je pravda, že se této trati začínají běžci bát. Na startu stojí pořád čím dál míň závodníků,“ poznamenal k trati hlavní pořadatel a šéf AK Drnovice Zdeněk Smutný.

Nemojská devítka



Muži: 1. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 32:06 min., 2. Tomáš Steiner (AK Drnovice) 32:20, 3. Martin Gogela (AK Olomouc) 34:27 atd. Vyškovská běžecká Tour po 3. závodě – M-A: 1. Tomáš Steiner 296 bodů, 2. Zdeněk Hofman (Orel Blučina) 278, 3. Pavel Dvořák 196, 4. Petr Beneš (Blansko) a Derka Radim (Přerov) 179, 6. Pavel Haška (Tučapy) 175 atd.

Ženy: 1. Irena Pospíšilová (AK Drnovice) 39:23, 2. Pavla Paříková (Meteor Brno) 40:04, 3. Lenka Jančaříková (AAC Brno) 40:20 atd. Vyškovská běžecká Tour po 3. závodě – Ž-F: 1. Irena Pospíšilová 200 bodů, 2. Anežka Langhammerová 193, 3. Denisa Machalová 183, 4. Jana Soldánová 179, 5.-7. Lenka Hrabovská (vš. AK Drnovice), Pavla Paříková a Hana Vašíčková (Slavkov) 96 atd.

Kompletní výsledky jsou na: www.akdrnovice.eu

S jejími nástrahami se tentokrát nejlépe vypořádal tradiční účastník běhů na Vyškovsku Pavel Dvořák z Alojzova. Do kopce mu to běhá dobře, dolů však mívá problém získaný náskok udržet, ale tentokrát se mu to podařilo a doběhl si pro prvenství. Vítězství je to opravdu cenné, protože dokázal porazit domácího favorita Tomáše Steinera. Dvořák tak Steinerovi oplatil porážku z Lulečské šestky minulý týden.

„Jsem rád, že se mi podařilo udržet náskok i po obrátce. Dnes mně to sedlo a i dolů z kopce jsem nijak neztrácel,“ spokojeně se v cíli usmíval Dvořák.

„Myslel jsem si, že Pavla dotáhnu, ale nešlo to. Fakt dnes běžel skvěle. Nechtěl jsem jít dolů úplně na doraz, protože pak po tom seběhu tři dny nechodím, ale bez toho jsem se na Pavla dotáhnout nedokázal,“ přiznal Steiner.

Při menší konkurenci neměla mezi ženami problém zvítězit domácí Irena Pospíšilová. Překvapivě druhou Brňanku Pavlu Paříkovou porazila o více než půl minuty.

„Nebylo nutné na to dnes nějak moc tlačit. Takže jsem si jen kvalitně odtrénovala a hlavně běžela tak, abych se nezranila,“ konstatovala po závodě Pospíšilová.

Nemojská devítka je zároveň Memoriálem Ing. Miloslava Gábra a připomíná také památku Karla, Jiřiny a Zdeňka Smutných. Letos se běžela už po čtrnácté a Atletickému klub Drnovice opět pomáhaly Obecní úřady Nemojany a Luleč a tamní Sokol. Jak už Smutný naznačil, pořadatele stejně jako loni zklamal počet účastníků.

„Závod po zdejší trati to určitě není žádná procházka růžovým sadem, ale spíš náročná a hodně specifická dřina. Na Nemojské devítce se fakt odpočívat nikde nedá. Do kopce se jde naplno a z kopce dolů po obrátce na doraz. Zřejmě i proto letos zase moc vytrvalců nepřijelo. A to je velká škoda,“ zalitoval Smutný.