Lukáš Soural a Irena Pospíšilová, to jsou jména která otevřela galerii vítězů nového běžeckého mítinku na Vyškovsku. Tedy pokud se narychlo uspořádaný první Běh okolo rybníka Chobot v Nemojanech bude v příštích letech opakovat.

Vydařenou premiéru má za sebou Běh okolo rybníka Chobot v Nemojanech. | Foto: akdrnovice.eu

„Asi jsem si na sebe zase upletl bič pro příští rok, protože bylo vidět, že se tady všem účastníkům líbilo. No, uvidíme, co bude dál. Dělám to pro kamarády, a proto, abychom se v životě taky pobavili. Pak to podle toho vypadá a všichni se k nám těší. To mě zavazuje, ale hlavně z toho mám velkou radost,“ hlavní pořadatel Zdeněk Smutný jen naznačil, jaké bude možné pokračování nové soutěže.