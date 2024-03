„Marně pátrám v paměti, kdy jsme hráli mistrovské utkání v neděli. Vypadá to tak, že ještě nikdy a že to tedy bude v tomto směru naše premiéra. Snad to naši fanoušci zaregistrovali a zase nás přijdou podpořit,“ sdělil trenér a manažer sokolů Zbyněk Čížek s upozorněním, že na diváky čeká i drobné překvapení.

I. liga - semifinále:

TJ Sokol Bučovice – TJ Slavia Hradec Králové

Neděle 3. března, 17.00 hodin, SH Školní ulice.

První zápas: 1:3. Stav série: 0:1.

Jeho tým bude jejich hlasivky potřebovat. První utkání Bučovičtí prohráli 1:3 a je nasnadě, že i v odvetě je čeká těžký souboj. Proto i příprava byla pečlivá, i když trenér připouští, že vzhledem k tomu netradičnímu času také trochu zvláštní.

„Máme svůj rytmus a teď jakoby trochu posunutý kalendář. Třeba dnešní trénink jsme podvědomě měli jako středu před pátečním utkáním. (úsměv) Trochu se s tím nemůžu srovnat, ale snad to přijde v průběhu víkendu. V každém případě tušíme, co nás čeká. První zápas jsme si podrobně rozebrali na videu a jsme měli zástupce na jejich utkání Českého poháru s Odolena Vodou. Takže informace máme, víme, co by na ně mělo platit. Takže je to jen otázka převést to nějakým způsobem do herní praxe. Na druhou stranu zcela jednoznačně, víme, že jsme v prvním semifinále zaostávali ve dvou činnostech, což byl servis a příjem. V tom se jednoznačně musíme zlepšit a chceme být lepší,“ zdůraznil bučovický lodivod.

Samozřejmě bude důležité, v jakých sestavách se oba týmy představí. Ve zmíněném semifinále Českého poháru Hradci pomáhal zkušený exreprezentant Jan Štokr. Naproti tomu k domácím táboře jsou drobné problémy.

„Jsou zprávy, že Štokr by je měl posilovat jen v domácí zápasech, takže v neděli by do Bučovic přijet neměl. Ale i kdyby, je to především na nás. Mnohem podstatnější bude, v jaké rozpoložení zápas oba týmy zastihne. Samozřejmě pracujeme na tom, abychom byli co nejlepším složení. Uvidíme jestli se nám to podaří, protože tam máme nějaké zdravotní bolístky a další drobné absence. Ale adekvátních dvanáct třináct hráčů určitě dáme dohromady a ten kádr by takové výpadky měl absorbovat,“ upozornil zkušený kouč.

Semifinálová série je vypsaná na tři vítězné zápasy z pěti. Výhoda případného rozhodujícího utkání je na straně sokolů. Přiblížit se k ní tedy mohou právě nedělním vítězstvím.