Prakticky žádné překvapení nepřinesl právě skončený ročník okresního přeboru futsalistů. Na prvních pěti místech se i ve stejném pořadí umístily tytéž týmy jako v loňské sezoně.

Ilustrační. | Foto: DENÍK/David Mach

Na podzim bylo do boje o pozice na bedně zapojeno pět týmů, na konci jara došel dech Mouřínovu, ale Marefy držely šance až do posledního kola. Nicméně podzimní vedoucí trojice, Amor Kloboučky, Lazor Vyškov a Orli Bučovice, medailové pozice udržela, a to na stejných pozicích. Dokonce prvních pět týmů obhájilo pozice z předchozí sezony.

„Sezóna měla klady i zápory. Tak, jak jsme podzimní část odehráli všechny nalosované zápasy bez kontumačních výsledků, bylo jaro poznamenáno osmi kontumacemi. Nejlepším střelcem tohoto ročníku byl Milan Ševčík z Amoru. Jeho střelecká potence v okrese je obdivuhodná, již devět ročníků patří mezi tři nejlepší střelce branek a z toho šestkrát byl tím nejlepším,“ stručně shrnul soutěžní rok předseda okresní komise futsalu FAČR František Tobolík.

Vedle velkého množství kontumacií zůstává negativem i úbytek týmů. Kde jsou časy, kdy se hrály dvě výkonnostní třídy? Tento ročník odehrálo jen devět mužstev. Ve vítězném táboře ovšem převládá spokojenost.

„Protože se nám po sedmé podařilo obhájit mistrovský titul, nezbývá nic jiného, než sezonu hodnotit jako úspěšnou. Prohráli jsme pouze dvakrát. V úvodním zápase s Mouřínovem a pak až v posledním kole jsme utrpěli debakl s Lazorem, ale to bylo o titulu už rozhodnuto. Sestava se během sezony skládala bez větších problémů, což je taky pozitivní. Do příští sezony neohlásil nikdo ukončení kariéry, za což jsem taky rád. Přece jenom tvrdé jádro hráčů, které bylo u všech titulů, patří věkovým průměrem k nejstarším v soutěži. Snad jediným negativem je ubývající počet týmů v soutěži, ale to jako klub neovlivníme,“ za Amor Kloboučky Vyškov řekl Milan Ševčík.

Za úspěšný považují skončený ročník i bronzoví Orli Bučovice.

„S týmy ze špičky tabulky jsme povětšinou sehráli vyrovnaná utkání. Herně to nebylo úplně špatné, ale už tradičně jsme se trápili v koncovce, kdy jsme spoustu šancí nedokázali proměnit v gól. Pozitivem je rozšíření kádru, kdy se nám podařilo přivést nového důrazného hráče Martina Navrátila. Navíc od příští sezony náš tým ještě doplní navrátilec Petr Koudelka, který poslední roky strávil ve vyškovském Amoru,“ sdělil člen týmu Rudolf Volec.