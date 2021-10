V plánu byly tři turnaje na umělých trávnících sportovních areálů Stadion Vyškov, Orel Vyškov a Gymnázium Bučovice. Ve Vyškově na Orlovně se nakonec hrál jen jeden zápas, protože pořádající tým se z různých důvodů nesešel a zápasy skrečoval. Komentář Františka Tobolíka, předsedy okresní komise futsalu:

Tabulka OP:

1. Lazor 6 5 1 0 54:23 16

2. Amor C 6 4 0 2 52:22 12

3. Mouřínov 6 4 0 2 41:33 12

4. Vyškov Cit. 5 3 0 2 24:30 9

5. Krásensko 6 2 1 3 40:49 7

6. Kozlany B 8 2 1 5 51:79 7

7. Nouzka 4 2 0 2 22:35 6

8. S. Bučovice 6 1 2 3 36:43 5

9. O. Bučovice 2 1 1 0 17:7 4

10. Marefy 2 1 0 1 20:14 3

11. Orli Vyšk. 5 0 0 5 9:31 0

Další program:

Sobota 2. 10. (od 9.00).

Stadion Vyškov: Fifák Nouzka – Lazor Vyškov, Lazor Vyškov – JČ Marefy, Fifák Nouzka – JČ Marefy.

Orel Vyškov: Amor Vyškov – Vyškov City, Vyškov City – FC Kozlany, Amor Vyškov – FC Kozlany.

TJ Mouřínov: FK Mouřínov – FC Krásensko, FC Krásensko – Orli Vyškov, FK Mouřínov – Orli Vyškov.

„Na Stadionu ve Vyškově přivítal předposlední tým dva týmy ze středu tabulky. Všechny zápasy byly maximálně vyrovnané, dva skončily rozdílem jedné branky a třetí remízou. Velkého úspěchu dosáhl domácí City, protože ty dva vítězné zápasy šly za ním. Hostující Sokol Bučovice a Krásensko si odvezly pouze po jednom bodu za vzájemnou remízu. Jen to potvrdilo minimální výkonnostní rozdíly týmů za první trojkou tabulky. Právě City se díky šesti bodům posunul ze dna tabulky na čtvrté místo. Na Orlovně se tedy utkal Fifák a úřadující mistr Amor. Ten se zřejmě otřepal ze špatného začátku soutěže a zase působí na hřišti suverénně a rozdává dvouciferné brankové příděly, přičemž soupeři toho dovolí minimum. Díky tomu postupně stoupá tabulkou. V Bučovicích se na podzim poprvé přestavil domácí tým Orlů. To díky odloženým turnajům, což neměl možnost ovlivnit. Ukázal velkou kvalitu i přes nerozehranost. Hrálo se v pozměněném pořadí zápasů. Na úvod se tak hrál nejdůležitější zápas turnaje. Lazor, který dosud neztratil ani bod, měl najednou problémy a nemohl najít recept na domácí Orly. Ve druhém poločase se mu to podařilo, ale jen částečně, stačilo to na pouhý jeden bod a první podzimní ztrátu. Ve druhém zápase Lazor potvrdil roli favorita a snadno přehrál Kozlany. Třetí zápas byl zkouškou pro Orly po těžkém prvním zápase. Po vyrovnaném prvním poločase nakonec také jasně přehrál Kozlany, které již nejsou jako v minulosti poslední, ale teď jsou ve středu tabulky.“

Úspěšně, tj. s plným počtem šesti bodů za dva vítězné zápasy hracího dne, hrály týmy Vyškov City a Amor Vyškov.

Okresní přebor - výsledky:



Stadion Vyškov: Vyškov City – Sokol Bučovice 7:6 (3:1), Gryc David 3, Heger Jan 2, Měřínský Vojtěch, Šafařík Stanislav – Bil Martin 3, Svoboda Dušan 2, Kohoutek Jan. Sokol Bučovice – FC Krásensko 8:8 (3:2), Svoboda Dušan 3, Bil Martin 2, Nedoklanov Kiril, Fučík Vladimír, Huliák Jan – Vágner Vít 2, Vágner Jakub 2, Matuška Jakub, Král Michael, Surák Jaromír, Karhan Jan. Vyškov City – FC Krásensko 5:4 (3:3), Heger Jan 2, Jünger Erik 2, Gryc David – Matuška Jakub 2, Vágner Vít, Karhan Jan.

Orel Vyškov: Fifák Nouzka – Amor Vyškov 2:13 (0:5), Kudlička Tomáš, Pospíšil Jiří – Ševčík Milan 5, Grim Jaromír 5, Slavíček Michal 2, Bartoš Marian. Orli Vyškov – Amor Vyškov a Orli Vyškov – Fifák Nouzka 0:5 kontumačně.

Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice – Lazor Vyškov 3:3 (2:0), Svoboda Michal 2, Volec Lubomír – Lička Martin, Lička Josef, Legner Jiří. FC Kozlany-Bohdalice B – Lazor Vyškov 9:13 (2:6), Vondřich Josef 4, Břoušek Roman 3, Flajzar Martin 2 - Kučera Tomáš 4, Ertl Jan 3, Lička Josef 3, Ertl Jaroslav, Lička Martin, Kunst Jakub. Orli Bučovice – FC Kozlany-Bohdalice B 14:4 (6:3), Volec Lubomír 4, Nedoma David 4, Zpěvák Martin 3, Šrom Marek 3 - Vondřich Josef 3, Cingel Jakub.