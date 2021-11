Komentář Františka Tobolíka, předsedy okresní komise futsalu:

„Šlo o odložený turnaj, který pořádal Amor Vyškov. O stříbrné pozici se rozhodovalo právě mezi Amorem, jako úřadujícím okresním přeborníkem, a Orly z Bučovic, kteří před týdnem přišli o možnost hrát o post nejvyšší. Co se Orlům nepodařilo proti Fifáku, když byli mírným favoritem, to dokázali proti Amoru, který byl favoritem v tomto zápase. Domácí sice měli více ze hry, měli i dostatek šancí, ale hosté své šance zužitkovali lépe. Tím získali stříbrnou podzimní medaili a lepší výchozí pozici do jarních zápasů. Na Lazor ztrácí jen dva body, kdežto Amor už bodů sedm. Do úplného ukončení podzimu chybí odehrát jediný zápas mezi JČ Marefy a Vyškov City. Výsledek již neovlivní horní část tabulky, ale půjde jen o šestou příčku. Marefy mají dvě výhody, první bude domácí hřiště a druhá, že jim stačí neprohrát.“

Termín odloženého utkání třetího kola Marefy – Vyškov City zatím není stanoven.

Okresní přebor

Amor Vyškov – JČ Marefy 14:3 (5:1), Ševčík Milan 4, Zápotočný Ladislav 4, Bartoš Marian 3, Henek Aleš 2, Hromek Vojtěch – Maláč Jakub 2, Kopáček Lukáš. JČ Marefy – Orli Bučovice 2:3 (2:1), Maláč Jakub, Kopáček Lukáš – Dufek Ladislav 2, Svoboda Zdeněk. Amor Vyškov – Orli Bučovice 2:4 (2:2), Ševčík Milan, Zápotočný Ladislav – Dufek Ladislav, Hlaváček Aleš, Svoboda Michal, Volec Lubomír.

Tabulka:

1. Lazor Vyškov 10 9 1 0 90:41 28

2. Orli Bučovice 10 8 2 0 63:19 26

3. Amor Vyškov C 10 7 0 3 95:36 21

4. FK Mouřínov 10 6 1 3 61:55 19

5. Fifák Nouzka 10 5 1 4 39:52 16

6. JČ Marefy 9 3 1 5 69:57 10

7. FC Krásensko 10 3 1 6 55:67 10

8. FC Kozlany B 10 3 1 6 65:96 10

9. Vyškov City 9 3 0 6 33:66 9

10. Sokol Bučovice 10 1 3 6 54:70 6

11. Orli Vyškov 10 0 1 9 21:86 1

Střelci branek:

Ševčík Milan (Amor Vyškov) – 28, Lička Josef (Lazor Vyškov) – 25, Maláč Jakub (JČ Marefy) – 22, Kudlička Roman (FK Mouřínov) – 19, Ertl Jan (Lazor Vyškov) – 18, Kopáček Lukáš (JČ Marefy) – 18, Kučera Tomáš (Lazor Vyškov) – 14, Volec Lubomír (Orli Bučovice) – 14, Hradil Radek (Fifák Nouzka) – 13, Vintr Dalibor (FK Mouřínov) – 13, Bil Martin (Sokol Bučovice) – 12, Šimčík Jan (Sokol Bučovice) – 12, Lazor Zdeněk (Orli Bučovice) – 11, Sádlík Michal (FK Mouřínov) – 11, Vágner Jakub (FC Krásensko) – 10, Vondřich Josef (FC Kozlany-Bohdalice) – 10, Grim Jaromír (Amor Vyškov) – 9, Heger Jan (Vyškov City) – 9, Kolečkář Jaroslav (FC Kozlany-Bohdalice) – 9, Ševčík Petr (FC Kozlany-Bohdalice) – 9.