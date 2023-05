Měly hrát tři turnaje, ale ten v Bohdalicích se ale scvrknul jen na jeden zápas. Domácí tým Kozlany-Bohfdalice k zápasům okresního přeboru ve futsalu nenastoupil, když neposkládal ani základní sestavu.

Komentář předsedy okresní komise futsalu Franty Tobolíka:

Okresní přebor

Sport. areál Bohdalice v parku: Kozlany-Bohdalice B – Orli Vyškov 0:5, kontumace; Orli Vyškov – Sokol Bučovice 3:4 (2:2), Nedvěd Petr, Holler Jiří, Kokeš Jan – Huliák Jan 2, Pohanka Ondřej 2; Kozlany-Bohdalice B – Sokol Bučovice 0:5, kontumace.

SA Orel Vyškov: Amor Kloboučky Vyškov C – Orli Bučovice 6:3 (2:1), Gregor Petr 3, Aujeský Radim, Ševčík Milan, Grim Jaromír – Bárek Jakub 2, Volec Lubomír; Orli Bučovice – JČ Marefy 3:3 (1:2), Bárek Jakub 2, Šrom Marek – Maláč Jakub 2, Kučera Stanislav; Amor Kloboučky Vyškov C – JČ Marefy 6:2 (0:0), Aujeský Radim 2, Bartoš Marian 2, Lukeštík David, Forró Adam – Maláč Jakub, Kučera Stanislav

SA Krásensko: FC Krásensko – Lazor Vyškov 5:6 (2:2), Vágner Vít 3, Henek Aleš, Surák Jaromír – Ertl Jan 2, Ertl Jaroslav 2, Plhal Radek 2; Lazor Vyškov – FK Mouřínov 13:3 (6:1), Ertl Jaroslav 4, Kučera Tomáš 3, Plhal Radek 3, Ertl Jan 2, Lička Martin – Křivánek Radovan, Kudlička Roman, Posolda Marek; FC Krásensko – FK Mouřínov 6:3 (3:3), Sekanina Josef 2, Vágner Vít, Henek Aleš, Surák Jaromír, Vágner Jakub – Křivánek Radovan, Kudlička Roman, Posolda Marek.

Tabulka:

1. Amor C 12 11 0 1 138:51 33

2. Lazor Vyš. 12 9 0 3 109:58 27

3. O. Bučovice 12 8 1 3 74:40 25

4. Marefy 12 6 2 4 69:67 20

5. S. Bučovice 12 5 1 6 72:68 16

6. Mouřínov 12 5 1 6 82:81 16

7. Krásensko 12 4 1 7 49:59 13

8. O. Vyškov 12 2 2 8 58:113 8

9. Kozlany-Bo. B 12 0 0 12 35:149 0

Příští turnaje, sobota 27. května (začátky zápasů 9.00, 10.00 a 11.00) - hřiště Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice – Lazor Vyškov, Lazor Vyškov – Kozlany-Bohdalice B, Orli Bučovice – Kozlany-Bohdalice. ZŠ Školní Bučovice: Sokol Bučovice – Amor Vyškov C, Amor Vyškov C – FC Krásensko, Sokol Bučovice – FC Krásensko. SA Hliník Marefy: JČ Marefy – Orli Vyškov, Orli Vyškov – FK Mouřínov, JČ Marefy – FK Mouřínov.

„V jediném bohdalickém utkání vyškovští Orli sehráli s bučovickými Sokoly vyrovnaný zápas se smolným koncem pro Orly. Těm se to na jaře stalo už podruhé. Ve Vyškově sice byl favoritem domácí tým Amoru, ale očekávaly se vyrovnané zápasy, jelikož hosty byly týmy na druhém a čtvrtém místě tabulky, Orli Bučovice a Marefy. Rezerva Amoru měla stále mírnou optickou převahu, ale i soupeři měli dostatek šancí, takže domácí tým byl v prvních poločasech spokojený s vyrovnaným skóre. V průběhu druhých poločasů díky zkušenostem z těžkých zápasů lépe zvládl závěry a přivedl je k cenným bodům. Hostující týmy potvrdily vyrovnanost a nakonec se zaslouženě rozešly každý s jedním bodem.V Krásensku byl favoritem hostující tým z Vyškova, který přijel bojovat o možný návrat na druhé místo tabulky. Rozhodujícím byl hned první zápas s domácím týmem, který se sešel v optimální sestavě a využil domácích podmínek, což téměř vedlo k zisku bodu. Lazor se v závěru zápasu dostal do vedení, které se štěstím udržel. Ve druhém zápase již Lazor kraloval a Mouřínov jasně přehrával. Domácí tým pak ve třetím zápase potvrdil kvalitu až v závěru zápasu, ale získal zasloužené tři body.“

Úspěšně, tj. s plným počtem šesti bodů za dva vítězné zápasy hracího dne hrály týmy Amor Kloboučky Vyškov C, Lazor Vyškov a Sokol Bučovice.