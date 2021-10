Komentář Františka Tobolíka, předsedy okresní komise futsalu:

„Ve Vyškově na Stadionu za parkem se utkal vedoucí tým tabulky domácí Lazor s týmem JČ Marefy, který měl dosud odehrány pouze dva zápasy. V minulých sezonách často bojoval o třetí příčku a skoro vždy uměl potrápit nejlepší okresní týmy. Také tento zápas pověst potvrdil. Lazor celý první poločas prohrával a až v poslední minutě vyrovnal. Druhý poločas byl deset minut navlas podobný tomu prvnímu, až v další pětiminutovce favorit vyrovnal a posledních deset minut se mu dařilo držet těsné vedení. Přesto Marefy měly stále dost šancí, ale gólovou přestřelku nakonec Lazor ustál. Dalším soupeřem měl být Fifák, ale ten zápasy skrečoval pro nedostatek hráčů. Tento podzim je divný, los měl těchto pět hracích dnů vždy tři turnaje. Ani jednou se je nepodařilo odehrát, třikrát jen dva turnaje a dvakrát dva turnaje a ze třetího jeden zápas. Ve Vyškově na Orlovně obhájce titulu Amor přivítal City a rezervu divizního týmu Kozlany-Bohdalice. Po nezvyklém zaváhání v prvních dvou hracích dnech opět rozdává dvouciferné příděly. V souboji hostujících týmů měly od počátku navrch Kozlany a dvouciferným vítězstvím napodobily Amor. V Mouřínově byl domácí tým favoritem, přestože měl vyrovnaného soupeře z Krásenska a poslední tým tabulky vyškovské Orly. Avšak už v prvním zápase měl velké problémy, ale nakonec šťastně těsně zvítězil. Ve druhém zápase hostujících týmů dominovalo Krásensko, Orli si ani neškrtli. Třetí zápas měl být jednoduchou záležitostí domácího týmu, jenže hosté se vzpamatovali a jako by vyměnili celý tým. Najednou se hrál druhý vyrovnaný zápas turnaje od počátku až do konce. Tým Orlů tak slavil první bod do tabulky, dvakrát cenný, jelikož byl na úkor třetího týmu tabulky na jeho domácím hřišti.“

Okresní přebor

SA Stadion Vyškov: Lazor Vyškov – JČ Marefy 9:7 (4:4), Klvač Jakub 3, Kučera Tomáš 2, Lička Josef 2, Ertl Jaroslav, Kunst Jakub – Kopáček Lukáš 3, Doupovec Lukáš 2, Maláč Jakub, Šťastný Jan. Fifák Nouzka – Lazor Vyškov 0:5, kontumačně, Fifák Nouzka – JČ Marefy 0:5 kontumačně.

SA Orel Vyškov: Amor Vyškov – Vyškov City 15:4 (7:2), Gregor Petr 4, Ševčík Milan 4, Slavíček Michal 3, Chubirka Vadim 2, Grim Jaromír, Jurčovský Petr – Muzikář Petr 2, Nováček Karel, Heger Jan. Vyškov City – FC Kozlany 5:11 (2:5), Toman Jiří 2, Gregůrek Tomáš, Nováček Karel, Heger Jan – Kolečkář Jaroslav 5, Flajzar Martin 3, Lukášek Michal 2, Cingel Jakub. Amor Vyškov – FC Kozlany 12:3 (6:0), Ševčík Milan 3, Grim Jaromír 3, Chubirka Vadim 3, Slavíček Michal 2, Jurčovský Petr – Vondřich Josef 3.

SA TJ Mouřínov: FK Mouřínov – FC Krásensko 4:3 (2:1), Sádlík Michal 2, Goliáš Petr 2 - HJ, Král Michael, Karhan Jan. FC Krásensko – Orli Vyškov 7:0 (2:0), Hrstka Jiří 3, Karhan Jan 2, Jelínek František, Vágner Jakub. FK Mouřínov – Orli Vyškov 5:5 (3:3), Kudlička Roman 3, Křivánek Radovan, Sádlík Michal – Kokeš Jan 2, Kotulán Jan, Klimek Ondřej, Potočiar Radoslav.

Tabulka OP:

1. Lazor Vy. 8 7 1 0 68:30 22

2. Amor C 8 6 0 2 79:29 18

3. Mouřínov 8 5 1 2 50:41 16

4. Krásensko 8 3 1 4 50:53 10

5. Kozlany B 10 3 1 6 65:96 10

6. Vyšk. City 7 3 0 4 33:56 9

7. Marefy 4 2 0 2 32:23 6

8. Nouzka 6 2 0 4 22:45 6

9. S.Bučovice 6 1 2 3 36:43 5

10. O.Bučovice 2 1 1 0 17:7 4

11. Orli Vyškov 7 0 1 6 14:43 1

Další program sobota 9. 10. (od 9.00):

Hřiště 1 Stadion Vyškov: Orli Vyškov – Orli Bučovice, Orli Bučovice – Mouřínov, Orli Vyškov – Lazor Vyškov.

Hřiště 2 Stadion Vyškov: Lazor Vyškov – Sokol Bučovice, Sokol Bučovice – Marefy, Mouřínov – Marefy.

Střelci branek:

Ševčík Milan (Amor Vyškov) – 23, Lička Josef (Lazor Vyškov) – 17, Kudlička Roman (FK Mouřínov) – 13, Vintr Dalibor (FK Mouřínov) – 13, Bil Martin (Sokol Bučovice) – 12, Ertl Jan (Lazor Vyškov) – 12, Kopáček Lukáš (JČ Marefy) – 12, Hradil Radek (Fifák Nouzka) – 11, Kučera Tomáš (Lazor Vyškov) – 11, Sádlík Michal (FK Mouřínov) – 10, Vondřich Josef (FC Kozlany-Bohdalice) – 10 atd.