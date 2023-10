Na umělém trávníku sportovního areálu Hliník Marefy se dohrával odložený turnaj okresního přeboru futsalistů. Domácí tým přivítal favorizovaný Amor Kloboučky Vyškov a v jeho zatím jediném zápase úspěšné Krásensko. Místní diváci se mohli těšit na dramatické zápasy, ale platilo to jen o dvou utkáních.

Komentář předsedy okresní komise futsalu Franty Tobolíka:

Okresní přebor:

Areál Hliník Marefy: JČ Marefy – Amor Vyškov C 5:5 (3:1), Šťastný Jan 2, Adamík Tomáš 2, Chaloupka Vít – Ševčík Milan 3, Bartoš Marian 2; Amor Vyškov C – Krásensko 8:4 (4:2), Aujeský Radim 3, Gregor Petr 2, Jelínek Jakub 2, Forró Adam – Vágner Vít 2, Holý Gabriel, Jelínek Milan; JČ Marefy – Krásensko 16:4 (4:3), Maláč Jakub 4, Kopáček Lukáš 3, Svoboda František 3, Adamík Tomáš 2, Šťavík Jiří, Doupovec Lukáš, Kučera Stanislav, Chaloupka Vít – Henek Aleš 2, Král Michael, Koutný Jan.

1. Amor Vyškov C 6 4 1 1 32:20 13

2. Lazor Vyškov 5 4 0 1 38:15 12

3. Orli Bučovice 5 4 0 1 31:16 12

4. JČ Marefy 6 3 1 2 51:27 10

5. Krásensko 3 1 0 2 15:29 3

6. Sokol Bučovice 5 1 0 4 16:40 3

7. Orli Vyškov 6 0 0 6 10:46 0

Střelci branek:

Kopáček Lukáš (JČ Marefy) – 12, Maláč Jakub (JČ Marefy) – 10, Ševčík Milan (Amor Vyškov) 9, Lička Martin (Lazor Vyškov) – 8, Adamík Tomáš (JČ Marefy) – 7, Ertl Jan (Lazor Vyškov) – 7, Lička Josef (Lazor Vyškov) – 7, Bárek Jakub (Orli Bučovice) – 6, Drlík Martin (Sokol Bučovice) – 6, Svoboda František (JČ Marefy) – 6, Šťastný Jan (JČ Marefy) – 6.

Další program:

Sobota 21. října - areál Stadion Vyškov (od 9.00): Lazor Vyškov – Krásensko 04, Orli Bučovice – Krásensko 04.

„První zápas byl pro Amor bojem o první místo a pro domácí o udržení kontaktu s první trojicí tabulky. Lépe zahájil domácí tým, relativně snadno se dostal do vedení 1:0 a následně rozhozené hosty potrestal druhou brankou. Pak se hosté zkonsolidovali a vydřeli kontaktní gól, jenže na konci poločasu domácí zvýšili na 3:1. Druhý poločas byl nadále vyrovnaný s šancemi na obou stranách, ale hosté zlepšili obrannou činnost a branky postupně přibývaly více do domácí sítě a až do obratu skóre na 4:5 pro hosty. Jenže v závěru zápasu dali domácí docela šťastný gól, který rozhodl o překvapivé dělbě bodů. Ve druhém zápase mezi hostujícími týmy rozehraný Amor brzy nasázel Krásensku tři góly, ale pak polevil a soupeř jejich náskok téměř vymazal. V poločase mohl být Amor vděčný za dvoubrankové vedení. Druhý poločas probíhal podobně, Amor sice získal tříbrankové vedení, ale v polovině poločasu Krásensko zápas znovu zdramatizovalo a dotáhlo se na jednogólovou ztrátu. Závěr zápasu přece jen patřil Amoru a potvrdil povinné tři body. Poslední zápas měl mírného favorita v domácím týmu a zahájení zápasu bylo pro ně snadnou záležitostí, když brzy vedli 3:0. Hosté se nevzdali a do konce poločasu skóre srovnali, ale v poslední minutě ještě domácí získali těsné vedení. Ve druhém poločase se hra hostů postupně rozpadla, neproměňovali šance a následně nedokázali reagovat na rychlé protiútoky domácích.“