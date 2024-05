Komentář předsedy okresní komise futsalu Franty Tobolíka:

Okresní přebor

Orli Bučovice – Krásensko 12:1 (1:0), Lazor Zdeněk 4, Dufek Ladislav 3, Nový Ondřej 3, Volec Lubomír 2 - Holý Gabriel. Amor Vyškov – Lazor Vyškov 5:0 (kont.), Lazor Vyškov – Krásensko 0:5 (kont.).

Tabulka:

1. Amor C 10 8 1 1 63:30 25

2. Or. Bučovice 11 7 0 4 86:53 21

3. Marefy 8 5 1 2 78:42 16

4. Lazor 10 5 0 5 59:58 15

5. Krásensko 10 5 0 5 43:63 15

6. Sok. Bučovice 8 1 0 7 16:55 3

7. Orli Vyškov 9 1 0 8 27:71 3

Další program - Sobota 18. května – hřiště Krásensko: 9.00 Krásensko – Amor Vyškov C, 10.00 Amor Vyškov C – JČ Marefy, 11.00 Krásensko 04 – JČ Marefy.

Stadion Vyškov: 9.00 Lazor Vyškov – Orli Vyškov, 10.00 Orli Vyškov – Sokol Bučovice, 11.00 Lazor Vyškov – Sokol Bučovice.

Střelci branek:

Maláč Jakub (Marefy) – 18, Ševčík Milan (Amor Vyškov) 17, Kopáček Lukáš (JMarefy) – 16, Lazor Zdeněk (Orli Bučovice) – 14, Svoboda František (Marefy) – 14, Lička Josef (Lazor Vyškov) – 12, Nový Ondřej (Orli Bučovice) – 12, Bárek Jakub (Orli Bučovice) – 11, Ertl Jan (Lazor) – 10, Legner Jiří (Lazor) – 9, Lička Martin (Lazor) – 9, Šrom Marek (Orli Bučovice) – 9, Šťastný Jan (Marefy) – 8, Koudelka Petr (Orli Bučovice) – 8, Aujeský Radim (Lazor) – 8, Volec Lubomír (Orli Bučovice) – 8, Adamík Tomáš (Marefy) – 7, Henek Aleš (Krásensko) – 7, Drlík Martin (Sokol Bučovice) – 6, Gregor Petr (Amor) 6, Kunst Jakub (Lazor) – 6.