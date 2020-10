Devětapadesátému ročníku „legendárního“ Běhu Pístovickou riviérou letos přálo počasí. Zřejmě proto a navzdory koronavirovým omezením se tam sešlo početné startovní pole a také dost diváků či rekreačních běžců.

Výsledky

Muži: 1. Tomáš Steiner (AK Drnovice) 31:49 min., 2. Lukáš Soural (Univerzita Brno) 31:55, 3. Marek Kalous (AHA Vyškov) 32:13 atd.

Ženy: 1. Pavlína Poláčková 21:59, Pavla Závodná (obě AK Drnovice) 22:14, 3. Dagmar Dvořáková (AHA Vyškov) 24:07 atd.

Kompletní výsledková listina je na: www.behpistovickourivierou.cz

Pořadatelé z Lyžařského klubu Vyškov připravili tratě pro všechny věkové kategorie. V těch hlavních zvítězili závodníci AK Drnovice Tomáš Steiner a Pavlína Poláčková.

Mládežnické kategorie startovaly hromadně, muže, kteří běželi 8,2 km v lesích mezi Pístovicemi a Lulčem, a ženy na trati 5,4 km čekal intervalový start.

Pozdější vítěz Steiner vyběhl jako poslední, ale v cíli byl první. A to měl velmi zdatné soupeře. Druhé místo obsadil Lukáš Soural Univerzity Brno a třetí talent AHA Vyškov Marek Kalous.

„Dnes jsem se necítil vůbec dobře, neběželo mi to, měl jsem vysoké tepy. Nebylo to dobré, tak jsem rád, že jsem aspoň vyhrál,“ konstatoval vítěz v cíli.

Poražený Soural připustil, že mu intervalový start moc nevyhovuje a menší zkušenosti z této „disciplíny“ zřejmě ovlivnily i Kalousův výkon. Zřejmě si špatně rozložil síly.

„Nakopl jsem to hned do prvního kopce po startu. Pak jsem pořádně vytuhl a už to nešlo rozběhnout,“ přiznala vyškovská běžecká naděje.

Překvapivě po závodě uvedla problémy i nejrychlejší mezi ženami Poláčková.

„Sice jsem vyhrála, ale neběželo se mi dobře. Navíc mě z kopce začalo píchat v boku, tak jsem se dost trápila,“ řekla vítězka, která úspěšně závodí v republikových soutěžích v triatlonu v barvách brněnského oddílu Konrad Tools Team.

Druhá doběhla po skvělém výkonu její běžecká kolegyně z AK Drnovice Pavla Závodná a třetí skončila Dagmar Dvořáková AHA Vyškov.

„Já jsem spokojená. Myslím, že mi to šlo, netrápila jsem se, jen nebylo s kým se měřit. Ale zase jsem nešla naplno, protože jsem neměla soupeřky kolem sebe, což je asi škoda. Zřejmě bych běžela líp,“ komentovala druhé místo Závodná.

Závod je zařazený do pohárů Vyškovská běžecká tour, Vyškovská běžecká tour mládeže 2020 a Dlouhá míle 2020.

„Sluší se poděkovat všem pořadatelům v čele s Jaroslavem Trávníčkem, že i v komplikovaných podmínkách opět dokázali uspořádat tak pěkný závod a udržet tak jeho bohatou tradici. Vždyť jím prošly generace výborných i slavných běžců a sportovců,“ připomenul trenér úspěšných drnovických závodníků Zdeněk Smutný.