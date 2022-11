„Důkazem je hodnocení předsedy svazu futsalu Radka Loba, který označil zápas za nejlepší, který ve druhé lize viděl. Výborné tempo, důraz, individuální výkony, emoce, futsalové pojetí i potřebná kvalita, to vše zápas měl. Nesmím zapomenout i na skvělou atmosféru v hale. Přál bych si více takových zápasů a mít takový fanklub, jak mají Žabáci. Skupinka jejich fanoušků celý zápas skandovala a bubnovala, to se pak hraje úplně jinak. Ale naši fanoušci nás také hnali dopředu a my jim za to děkujeme,“ pozitivy tak trochu přebíjel zklamání z porážky trenér Amoru Vladimír Štrublík.

II. liga – východ:

Amor Kloboučky Vyškov

– Žabinští Vlci Brno 4:8

Poločas: 1:3. Branky: 18. Obruča, 27. M. Ševčík, 28. Mikeš, 39. O. Nový – 7. a 17. Kratochvíl, 18. Koutný, 33., 34. a a 40. Havlín, 34. Starý, 37. P. Svoboda. Rozhodčí: Lukáš, Jurča. ŽK: Pešta – Chráncina. ČK: 37. Pešta. Diváků: 120.

Amor: Buriánek, O. Nový, M. Ševčík, Obruča, Mikeš, Tichý, Rus, P. Němec, Pešta, Tesáček. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tabulka:

1. Žab. Vlci 3 3 0 0 18:9 9

2. Jeseník 3 2 0 1 21:13

3. Helas Brno B 3 2 0 1 9:5 6

4. B. Ostrava 3 2 0 1 14:12 6

5. Hodonín 3 1 0 2 14:15 3

6. Havl. Brod 3 1 0 2 12:14 3

7. Amor KV 3 1 0 2 11:15 3

8. Modřice 3 0 0 3 5:21 0

Od začátku se hrálo ve velkém tempu s důrazem na obou stranách. Domácí měli opticky více míč ve svém držení, hosté sázeli na rychlý přechod do útoku a rychlé zakončení. V něm byli i efektivní a proto šli do přestávky s vedením 3:1. Vstup do druhé půle patřil domácím, ale hosté byli stále nebezpeční v brejcích. Gólově se ale tentokrát prosadil Amor. Ve 27. minutě snížil Milan Ševčík střelou pod břevno a do stejného místa se trefil o minutu později Miroslav Mikeš a bylo srovnáno.

Zápas se rozhodl ve 34. minutě, kdy se hosté během 56 vteřin trefili třikrát. Na branky Dominika Havlína a Petra Starého odpověděl střelou do břevna domácí Jiří Pešta, bohužel z následného útoku přidal gól hostů nejlepší hráč Brňanů Havlín.

V závěru oba týmy už jen doladily konečné skóre. Vlci si tak z Vyškova odvezli poměrně vysoké vítězství, které ovšem úplně neodpovídalo dění na hřišti, kde rozdíl mezi mužstvy nebyl až tak markantní. Naznačuje to i Štrublíkovo závěrečné hodnocení.

„Kluci zaslouží za celý zápas absolutorium a doufám, že nám vydrží ta bojovnost a týmové pojetí. Výkony by měly jít ještě nahoru po zvýšení tréninkových jednotek a zapojení zbytku hráčů po fotbalech. Zápas rozhodla efektivita v zakončení a zkušenosti Žabáků, které nasbírali v první lize. Zápas se lámal za stavu 3:3, kdy jsme rychle stáhli jejich dvoubrankový náskok. Jiné soupeře by to položilo, ale vlci nezpanikařili, přečkali dalších pět minut a bohužel přišla pro nás ta osudná 34. minuta hry a tři branky v naší síti. Poté jsme již neměli sílu utkání zvrátit,“ konstatoval kouč Amoru.

Čtvrté kolo II. ligy zavede futsalisty Amoru do Ostravy-Dubiny, kde se ve čtvrtek 27. října od 20.00 hodin utkají s domácím Baníkem Ostrava.