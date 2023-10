Domácí ragbyová pohárová soutěž má za sebou první zápasy semifinálové části v jednotlivých výkonnostních skupinách. JIMI Vyškov, poté co kontumačně prohrál v Praze na Spartě, bojuje ve „druhé“ lize. Tedy skupině B, kde si mužstva rozdělí konečné pořadí na pátém až osmém místě. V prvním semifinále Vyškované vyhráli derby v Brně na Dragonu 33:24. Odveta, která rozhodne o postupujícím do „malého finále“ se bude hrát v sobotu ve Vyškově.

Ragby Pohár ČSRU XV: Dragon Brno (zelení) - JIMI Vyškov 24:33. | Foto: Felix Černý

I když derby roli favorita nezná, přece jen odborníci dávali větší naděje hostům z Vyškova. Jenže ti přijeli jen v šestnácti lidech, tedy jen s jedním hráčem na střídání. Naproti tomu domácí lavička čítala dvaadvacet borců.

„Já jsem tomu moc nevěřil, že v takovém stavu můžeme vyhrát. Bylo nás málo, několik kluků hrálo zápas třeba po tří i čtyřleté pauze a v sestavě byli i dva mladíci Vladimír Vőrőš a Jindřich Bandy. Oni prostřídali a my jsme to museli protrpět až k tomu konečnému vítězství,“ usmíval se při hodnocení utkání kapitán mužstva a dočasný hrající trenér JIMI RC Martin Kovář.

Pohár ČSRU XV

Semifinále sk. B:

RC Dragon Brno

– JIMI RC Vyškov 24:33

Poločas: 12:26. Body: Sedlák 5 (P), Duda 5 (P), Opluštil 5 (P), Tieber 2 (KP), TP (7 bodů) – Martin Kovář 11 (P, 3x KP), Pantůček 7 (P, KP), Voráč 5 (P), Pytela 5 (P), Trunečka 5 (P). Rozhodčí: Priskin – Bednařík, Jíša. ŽK: 58. Pullin – 66. Novák.

Dragon: Selinger, Kučera, Sedlák, Erik Harviščák, Pullin, Patrik Harviščák, Duda, Tichý, Schütz, Tieber, Pochlopeň, Chutkerashvili, Hlůšek, Hultaj, Dofek – Taylor, Chorvát, Opluštil, Sklenský, Sedlář, Aksenov, Sedláček, Žemlička.

Vyškov: Jaroš, Ondřej Kovář, Pantůček, Monček, Novák, Fialka, Voráč, Trunečka, Toman, Martin Kovář, Vőrőš, Petr Pořízek, Šenk, Bandy, Pytela – Jan Kovář.

Odveta: Vyškov – Dragon, sobota 14. 10. (14.00), areál Jana Navrátila, Purkyňova ulice.

První poločas zcela jasně ovládli Vyškované. Skóre otevřel pětkou v osmé minutě Lukáš Voráč a Martin Kovář ji dvěma body potvrdil. Domácí sice o deset minut později kontrovali pětkou Daniela Sedláka a úspěšnou konverzí Jana Tiebera, ale hosté si rychle vzali vedení zpět. Body položil sám kapitán Kovář a kop proměnil Jiří Pantůček. Do přestávky pak hosté získali rozhodující náskok 12:26.

„V prvním poločase jsme využili v podstatě všechny své příležitosti k bodování a ve skóre jsme Dragonu odskočili. Ta druhá půlka byla moc rozkouskovaná a moc se nehrálo. Nebylo to ani moc o ragby, pro nás i pro Brno. Takže nakonec jsme to nějak doválčili k výhře. Je vidět, že i když je to jenom pohár, kde všichni spíš zkouší nové nebo mladé hráče, tak naše zápasy pořád mají velký náboj derby. Za týden doma bychom snad měli být v kompletnější nebo aspoň v početnějším složení. A doufám, že výhru z Brna potvrdíme,“ dodal Kovář.

Ve druhém utkání B skupiny splnila roli favorita Praga Praha vítězstvím v Petrovicích 28:17. Velké překvapení se zrodilo v áčku, kde rozjetá Slavia Praha porazila v prvním semifinále Mountfield Říčany 41:24. Přitom sešívaní na jaře sestoupili z extraligy, naproti tomu Říčany do tohoto zápasu všechna letošní utkání vyhrály. Faktem je, že úřadující mistr nenastoupil do zápasu v úplně nejsilnějším složení. Ve druhém semifinále o pohárový titul zdolala Sparta Praha Tatru Smíchov 28:26.