„Když v únoru Petr Hének zaběhl tuto trasu za 30:06, myslel jsem, že to jen tak někdo nepřekoná. Neměl jsem pravdu. Pavel je v neskutečné formě, přestože v pátek odpoledne startoval na závodě u Karla Pikala, dnes se dostal do cíle v neuvěřitelném čase 29:23,“ ocenil výkon vítěze z klubu Atletika Alojzov trenér drnovických běžců a předseda AK Drnovice Zdeněk Smutný.

Dvořák tak zopakoval vítězství v minulého týdne v Běhu údolím Říčky. Spolu se třemi starty v zimním poháru tak drží vítěznou notu: pět startů - pětkrát první místo.

Běh Rakoveckým údolím (8,3 km) - 4. závod Jarního koronavirového poháru:



Muži: 1. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 29:23, 2. Zdeněk Hochman (Orel Blučina) 30:17, 3. Lukáš Koudelka 31:45, 4. Martin Skřivánek (oba AK Drnovice) 33:12, 5. Martin Hráček (SDH Tučapy) 36:41. JKP po 4. závodě: 1. Zdeněk Hochman 376, 2. Lukáš Koudelka 367, 3. Petr Halas 351, 4. Zdeněk Smutný (oba AK Drnovice) 343, 5. Josef Kunc (Orel Vyškov) 334, 6. Martin Skřivánek 271 atd.

Ženy: 1 Anežka Langhammerová 36:04, 2. Lenka Hrabovská 36:11, 3. Marie Hynštová 41:17, 4. Světlana Petříková (vš. AK Drnovice) 42:40, 5. Eva Dvořáková (Atletika Alojzov) 44:38. JKP po 4. závodě: 1. Lenka Hrabovská 392, 2. Marie Hynštová 372, 3. Anežka Langhammerová 296, 4. Světlana Petříková 273, 5. Eva Dvořáková 181, 6. Anna Halasová (AK Drnovice) 96 atd.

V Rakoveckém údolí běžci trénují a závodí rádi. Nabízí se tam několik variant. Trasa zvolená ke čtvrtému jarnímu závodu kolem nové vodní nádrže je ovšem dost náročnější než tradičnější přes Rakovec lesem směrem k Junácké studánce. Oříškem je především stoupání do kopce k první obrátce. Nejen Dvořák, ale i ostatní běžci i běžkyně to brali spíše jako výzvu. Ve výborném čase doběhl i druhý Zdeněk Hochman a třetí Lukáš Koudelka se proti únoru zlepšil o víc jak čtyři minuty.

Zatímco Dvořák si pro „zlato“ doběhl se slušným náskokem, koncovku soupeření mezi ženami označil Smutný jako souboj na ostří nože. Tedy mezi nejlepší dvojicí Anežka Langhammerová - Lenka Hrabovská.

„Anežka začala volněji, ale dotáhla se na Lenku. Jenže ta jí zase při seběhu z kopce utekla. Ovšem Anežka se nedala, zabojovala a ve finiši Lenku předstihla. A zlepšila se oproti startu v lednu, v únoru neběžela, o sedmačtyřicet vteřin. A to si naříkala, že se necítí dobře. Její původní traťový rekord žen byl 36:51. Lenka po fantastickém výkonu, kdy vlastně skoro celou trať odtáhla, také zlepšila původní traťový rekord a sama se zlepšila oproti lednu o 74 vteřin,“ opět chválil Smutný.

Langhammerová tak Hrabovské oplatila porážku z minulého týdne v Desítce údolím Říčky. Svůj „traťák“ pak o devatenáct vteřin posunula i třetí, nestárnoucí Marie Hynštová. Pořadatelé a závodníci museli samozřejmě dodržet všechna protiepidemická vládní nařízení. Startovalo se opět v intervalu po dvou lidech.

„Všem jsem doporučoval, aby nebláznili a jen se svižně proběhli. Co myslíte, kdo to dodržel? Nikdo! Všichni šli jako na smrt. Už začíná honba za časy. A pak že nejsou závody. Stačí se podívat na naše výsledky. Žádná pohodovka, ale drsňárna největšího kalibru. Tak to vypadá na našich testech. Ani na závodech by se tak nezmáčkli,“ s úsměvem shrnul kouč drnovických běžců.