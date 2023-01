Tak jednoduchá rovnice to ale zřejmě nebude. V pátek prozatímním lídr soutěže nastoupí na palubovce v tabulce třetího Sokola Dobřichovice, kterému by výhra v sokolském derby naději na první místo udržela.

I. liga mužů:

Sokol Dobřichovice – Sokol Bučovice, pátek 27. 1. (18.00)

USK Slavia Plzeň – Bučovice, sobota 28. 1. (13.00)

Tabulka:

1. Bučovice 18 13 3 1 1 50:16 46

2. BV Ostrava 18 11 2 2 3 43:27 39

3. Dobřichovice 18 10 3 1 4 42:24 37

6. Slavia Plzeň 18 6 3 1 8 32:37 25

Podzimní vzájemné zápasy: Bučovice – Dobřichovice 3:1 (24, -23, 17, 18), Bučovice – Plzeň 3:0 (22, 14, 19).

„Dobřichovice jsou náš loňský semifinálový soupeř v play-off, takže jsme s nimi hráli osmkrát s mírně aktivní bilancí na naší straně. Také podzimní utkání jsme doma vyhráli a na začátku roku jsme je porazili ve finále přeboru České obce sokolské v Chocni. Tyhle výsledky ale teď nic neznamenají. Tento souboj bude o něčem úplně jiném. Dobřichovice jsou velmi zkušený mančaft a vyzvedl bych dvě jména. Zkušeného smečaře Štěpána Vachouška a my jsme se v přípravě zaměřili na hráče, který je Dobřichovicím zapůjčován z Karlových Varů a který ve středu nastoupil v zápase Ligy mistrů za Karlovarsko, tedy na Matěje Pastrňáka. Dobřichovice se netají, že právě tento hráč je jejich hlavní ofenzivní silou, takže bude záležet jakým způsobem si hlavně s těmito dvěma smečaři poradíme v obraně. V každém případě budeme chtít tuhle naši vzájemnou minisérii zakončit vítězným hattrickem,“ sdělil trenér Bučovic Zbyněk Čížek.

Zatímco v pátek jsou „akcie“ soupeřů prakticky vyrovnané, v sobotním utkání v Plzni s USK Slavia jsou sokoli jasným favoritem. Čížek ale upozorňuje, že ani tady to pro jeho svěřence nebude nějaká procházka růžovým sadem.

„Ano, teoreticky je Slavia opravdu slabší soupeř, ale je na šestém místě, což je solidní postavení a určitě není náhodné. Doma bývá silná a teď navíc je to pro ni v základní části poslední domácí zápas a protože stále nemá osmičku jistou, tak bude chtít bodovat. Co vím, tak by to asi měl být i poslední domácí zápas jejího svělého univerzála Ondřeje Lopatu, který by na play-off měl přestoupit do Dobřichovic. Takže se určitě bude chtít vytáhnout. My bychom se samozřejmě rádi přiblížili k vítězství v základní části a při dvou výhrách už by to měla být i jistota,“ naznačil své bodové představy kouč sokolů.

V pátečním utkání v Dobřichovicích by měl mít k dipozici kompletní tým, do Plzně pravděpodobně nepojedou Tomáš Fila a Lukáš Čeketa. Do řazení se týmů v tabulce v tomto dvoukole určitě výrazně promluví i další zápasy. Dobřichovice se v sobotu střetnou s aktuálně druhým v pořadí Blue Volley Ostrava a v pátek budou Severomoravané hrát v Plzni.