První liga, nejvyšší domácí soutěž. A s vyškovskou účastí. Domácí atletická špička se sejde zítra v Táboře na mistrovství České republiky mužů a žen na dráze. Bude při tom i trojlístek reprezentantů AK AHA Vyškov.

Trojlístek do Tábora. Zleva Sebastian Hajzler, Sabina Fiantová a Mario Hajzler. | Foto: ahavyskov.cz

Ten by se měl představit ve třech disciplínách. Sabina Fiantová na běžeckých tratích 800 a 400 metrů. Bratrská dvojice Sebastian a Mario Hajzlerovi se s nejlepšími českými borci poměří ve skoku o tyči.

Jako první z Vyškovanů zasáhne do bojů Sabina Fiantová. V sobotu ve 14.05 hodin ji čeká rozběh na 800 metrů, za necelé dvě hodiny by pak měla nastoupit na rozběh na poloviční trati.

„Jedu si pro co nejlepší umístění, postup do finále by byl moc hezký, ale to je zatím ještě ve hvězdách, protože časově jsou na tom holky zatím o dost líp. Byla bych spokojená, kdybych odjela s osobáčkem. Myslím si, že rozběh bude jako vždycky hodně taktický, ale určitě pro to udělám maximum. Forma na to je a hlava po posledních závodech je připravená dost dobře. Trenérovi beru dvě krabičky prášků, aby to zvládl,“ s úsměvem naznačila své skromnější cíle.

I skok o tyči mužů je na programu prvního dne šampionátu. Začne v 15.50 hodin.

„Léčení zranění, které mě trápilo v přípravě na mistrovství republiky do 22 let, se od této výrazně zlepšilo. Příprava v posledních týdnech šla podle plánu, takže nic nebrání tomu, abych šel do závodu na sto procent. Budu se snažit předvést kvalitní výkon,“ řekl před odjezdem starší z bratrů Sebastian.

Mladší Mario patří věkem ještě do juniorské kategorie a tedy netají, že Tábor je jakýmsi testem před mistrovstvím Evropy jeho věkové kategorie.

„Chci samozřejmě předvést co nejlepší výkon, na druhou stranu je to poslední závod před mistrovstvím Evropy v Jeruzalémě, takže to budu brát jako ukazatel toho, v jakém stavu se aktuálně nacházím a na co si dát v Izraeli pozor. Půjde o můj první start po více než dvou týdnech, takže nechci nic podcenit, ale spíše se připravit právě na následující závod po Táboře,“ odhalil Mario své hlavní plány.