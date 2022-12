Amor přerušil nepříjemnou sérii čtyř porážek. Do utkání vstoupil dobře a v první polovině měl více šancí. Až na malá zaváhání mu výborně pracovala i defenziva, takže Jeseník se do koncovky dostával složitě.

„Na míči ukazoval Gamaspol svou kvalitu a především Jirka Mráz byl velmi nebezpečný v soubojích jeden na jednoho. Když už se jeden z týmů do koncovky dostal, tak brankaři předvedli jisté zákroky,“ komentoval bezgólovou první půli trenér Amoru Vladimír Štrublík.

II. liga - východ

Dohrávka 6. kola:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– AC Gamaspol Jeseník 2:1

Poločas: 0:0. Branky (nahrávky): 25. Ševčík (Tichý), 29. Mikeš – 30. Plhák. Rozhodčí: Čuba, Krupa. ŽK: Rus, Němec, Nový, Pešta, Flajzar, Ševčík, Tesáček – Vavrač, Novák, Plhák. ČK: 30. Nový (Am.). Diváků: 80.

Vyškov: Flajzar (Tesáček) – Nový, Ždánský, Němec, Mikeš, Rus, Pešta, Tichý, Zimmermann, Ševčík, Procházka. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tabulka:

1. Ž.Vlci Brno 11 10 1 0 68:30 31

2. B. Ostrava 11 6 1 4 56:48 19

3. Hodonín 11 6 1 4 52:50 19

4. Helas Brno B 11 5 1 5 44:36 16

5. Jeseník 11 5 1 5 51:49 16

6. Amor Kl.Vyš. 11 5 0 6 41:54 15

7. Havl. Brod 11 3 1 7 44:54 10

8. Atraps Brno 11 0 2 9 24:61 2

Diváci se v první polovině sice branky nedočkali, ale zápas byl rozhodně kvalitní a určitě se nenudili. Pokud první polovina byla i bez gólů napínavá, tak druhý poločas přinesl všechno, co futsal na této úrovni a pro oba týmy ve veledůležitém souboji nabídnout může.

„Emoce, karty, souboje, individuální průniky, výborní fanoušci a oba týmy předvádějící výborný futsal. Za mě rozhodně nadstandardní druholigové utkání,“ zdůraznil kouč Amoru.

Ten otevřel gólový účet. Po přihrávce ve skluzu od Pavla Tichého skóroval Milan Ševčík. Protože bylo jasné, že moc gólů padat nebude, tak se domácí po brance trochu zatáhli a Jeseník převzal iniciativu. Amor hrozil z brejků. Moc šancí sice neměl, ale když už se do ní dostal, tak byla většinou tutová. Bohužel bez efektu. Jeseník byl hodně na míči, a také si vytvářel šance, což ještě vygradovalo ve 30. minutě po vyloučení kapitána Ondřeje Nového za dvě žluté karty.

„Jeseník nás v přesilovce mačkal jak citron, ale my jsme to velkou obětavostí a neskutečným výkonem Davida ‚Flajka‘ Flajzara v bráně ustáli. Hosté měli převahu i posledních osm minut a zkoušeli i klasickou power-play. Ale i to jsme díky bojovnosti a týmovosti všech hráčů dokázali odbránit. A nakonec minutu před koncem pojistit vítězství střelou do prázdné branky od Mirka Mikeše,“ popsal Štrublík rozhodující části zápasu.

Jeseník pak ještě deset vteřin před koncem snížil z penalty, ale na nic dalšího už neměl čas.

„Všechny hráče musím moc pochválit! Mužem zápasu byl jednoznačně David Flajzar. Za Jeseník předváděl výborný výkon ještě nedávný reprezentant ve futsalu do 21 let Jirka Mráz, který hrál druhou polskou ligu za Wroclav. Jen více takových utkání. Myslím, že se všichni bavili a to je hlavní. Díky našim fanouškům za podporu a chtěl bych jim popřát pěkné svátky a všechno nejlepší do nového roku. Nás teď čeká krátká přestávka a 7. ledna zajíždíme do Havlíčkova Brodu,“ dodal k hodnocení Štrublík.

Po utkání na Vysočině následují poslední dvě kola. Zmíněný druhý zápas s Jeseníkem na jeho půdě a základní část Amor zakončí doma v pátek 20. ledna duelem s FC Atraps Brno.