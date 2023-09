Povinné domácí vítězství s nováčkem z Kolína a pak velká prohraná bitva s jedním z největších favoritů v Hradci Králové. To je bilance úvodního „dvoukola“ volejbalistů Sokola Bučovice v novém ročníku I. ligy. Berou ji jako solidní, protože z východních Čech si přivezli bod za dva vyhrané sety.

V úvodním utkání nového ročníku I. ligy volejbalisté Sokola Bučovice porazili Kolín 3:0. | Foto: Patrik Minda

„S Kolínem to byla v podstatě povinná výhra. Nechci říct, že asi budou v naší skupině nejslabší, ale určitě aspoň ze začátku budou ve druhé nejvyšší soutěži především sbírat zkušenosti. V Hradci to bylo diametrálně jiné utkání s možná hlavním aspirantem na postup. Byl jsem spokojený s úrovní zápasu, která splňovala parametry play-off. A my i ten bod bereme jako dobrý,“ shrnul ‚víkend‘ trenér bučovických sokolů Zbyněk Čížek.

Ta spokojenost šéfa oddílu ovšem kolísala. Jeho tým vstoupil v Hradci Králové do zápasu výborně. Tým tvrdě servíroval a útočil. Třeba jen letní posila Lukáš Čeketa zaznamenal šest bodů za tři úspěšné útoky, dvě esa a jeden blok. Soupeřům sokoli povolili jen osmnáct bodů a dostali se do klasické herní pohody. Jenže ta se jakoby mávnutím kouzelného proutku na začátku druhé sady naráz vytratila.

I. liga mužů - sk. B

TJ Sokol Bučovice

– SK Volejbal Kolín 3:0

Sety: 25:19, 25:16, 25:23

Slavia Hradec Králové

– Sokol Bučovice 3:2

Sety: 18:25, 25:14, 25:15, 22:25, 15:13

Bučovice: Michal Borski, Jakub Gálík, Vít Jakubec, Čeněk Luska, David Masař, David Neubauer, Richard Struška, Michael Vodička, Lukáš Čeketa, Kristián Červinka, Michael Špelda, Jan Štefko, Václav Žák. Trenér: Zbyněk Čížek.

Tabulka:

1. Vel. Meziříčí 2 1 1 0 0 6:2 5

2. BV Ostrava 2 0 2 0 0 6:4 4

3. Bučovice 2 1 0 1 0 5:3 4

4. Hr. Králové 2 0 1 1 0 5:5 3

5. VK Brno 1 0 0 1 0 2:3 1

6. Holubice 1 0 0 1 0 2:3 1

7. Kolín 2 0 0 0 2 0:6 0

Příští zápasy: VK Brno – Holubice, úterý 26. 9. (19.30), sport. hala Botanická 63. Bučovice – Blue Volley Ostrava, sobota 29. 9. (19.00).

„Odehráli jsme zatím absolutně nejlepší set v celé přípravné části na první ligu. Bohužel, tak jak jsme byli po prvním setu nahoře a hráli jsme dobře a bezchybně, tak po těch dvou setech jsme naopak byli úplně dole. Tohle, tedy že nedovedeme udržet úroveň hry konstantně, je náš zatím největší problém. To stejné bylo v poháru. Hrajeme dobře, ale když to máme zlomit, tak začneme nepochopitelně kazit a rázem se vezeme. Začne tam chybět taková ta lehkost a nenajde se někdo, kdo by ten herní rytmus okamžitě zvedl zpět,“ ulevil si kouč sokolů.

Naštěstí mužstvu prospěly změny v rozestavení hráčů do čtvrté sady. Čížek zmínil dvě jména, která na tom měla velký podíl. Čeketa přešel na pozici univerzála, přihrávku a útok výrazně vylepšil příchod mladého Richarda Stružky. Bučovičtí si uhráli bonusový bod a zápas dospěl do zkráceného pátého setu. Ten byl naprosto vyrovnaný a v koncovce byli šťastnější domácí.

„Za stavu 14:13 při našem na bloku sudí správně pískl dotek sítě na stav 15:13. Takže víceméně rozhodly dvě naše drobné chyby. Jak jsem naznačil, v bodem nejsme nespokojení. Hradec má silný tým a v domácím prostředí velkou podporu diváků. Postupně se rozehrál ke kvalitnímu a sebevědomému výkonu a táhli jej zejména smečař Najman a blokař Holubec. Mě těší, že jsme se po změnách v sestavě dokázali ve čtvrtém setu vrátit do zápasu a koncovku zdramatizovat,“ ujistil Čížek.

Ve druhé nejvyšší soutěži hrají dva týmy z Vyškovska. Nováček TJ Holubice měl po porážce ve Velkém Meziříčí ve druhém kole volný los. V úterý budou Holubičtí předehrávat třetí kolo v Brně. Bučovice v sobotu přivítají doma silný tým Blue Volley Ostrava.