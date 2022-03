„Těžko někdo vyrukuje s nějakou novinkou. Navzájem se velmi dobře známe a nemáme se čím překvapit. Takže se soustředíme hlavně na sebe a jdeme do toho s otevřeným hledím. My budeme připraveni na ně, oni určitě na nás. Rozhodne se na hřišti,“ potvrdil prognózovanou vyrovnanost soupeřů manažer a trenér bučovických sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga mužů

Finále:

TJ Sokol Bučovice

– VK Benátky nad Jizeroou

Pátek 1. dubna, 19.00 hodin a sobota 2. dubna 18.00 hodin, SH Školní ulice. Stav série: 1:1.

Po bitvách na palubovce soupeře spolu se svým trenérským kolegou Jaroslavem Vlkem naplánovali týmu tento týden speciální tréninkový program. Základem ovšem byla regenerace sil.

„Tento týden byl jiný v tom, že po odehrání deseti setů za dva dny, a v obou případech po více než dvou hodinách hry, jsme potřebovali hlavně vstřebat únavu. Takže byly i úlevy. Herně byl jiný, protože jsme mimořádně byli celý týden v naší hale Bučovicích a ještě dnes vložíme lehčí trénink. Takže kluci měli každý den balón a zase si zvykali na menší prostory naší haly, nižší strop a všechno s tím spojené,“ naznačil Čížek dění v mužstvu před odvetami.

Do nich by tandem Čížek - Vlk měl vybírat sestavu z kompletního kádru s jedinou výjimkou. V pátek bude chybět kapitán Josef Mlčúch, který má povinnosti terapeuta u fotbalistů Zbrojovky. Ta bude hrát souběžně zápas druhé ligy s Příbramí. Vyvážit absenci opory by mělo domácí prostředí.

„Očekávám plnou halu. Náš výkon a oba výsledky v Benátkách jsou tou nejlepší pozvánkou a věřím, že nám diváci vytvoří stejně silnou domácí atmosféru, jako ti jejich u nich doma. Naopak v kabině se snažíme kluky spíš uklidňovat, aby si přehnaně nepřipouštěli význam tohoto zápasu a nebyli zbytečně moc nervózní. A páteční utkání bude veledůležité, protože určí, kdo bude mít první mečbol a s tím i určitou psychickou výhodu pro sobotu,“ upozornil kouč Bučovic.