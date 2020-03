Ten byl zvyklý soutěž končit i na medailové pozici, BpŠ letos v nedokončeném ročníku obsadil až desátou příčku. „Ten jeden zápas nám chybí, mohli jsme skončit i osmí,“ s úsměvem komentoval ústup z pozic kapitán a dlouholetá opora mužstva Jaroslav Kolečkář.

Pro zákaz sportovní činnosti z důvodu koronovirové pandemie zůstalo v krajském přeboru nedohrané jedno kolo. I případná osmá příčka je ale horší než loňské a předloňské umístění, kdy Vyškované skončili pátí a šestí. „My z toho vědu neděláme. Před soutěží jsme si žádné cíle nedávali. Ostatně jako v předchozích letech. Už několik sezon nehrajeme o nejpřednější příčky. Jdeme do tohoto protože nás to baví,“ naznačil týmovou filozofii v podstatě i hrající trenér mužstva.

Po sloučení loňského vítěze divize FC Kloboučky s Amorem Vyškov a jejich postupu do druhé ligy tam z BpŠ odešli stabilní hráči Matěj Rozehnal a Tomáš Horváth, opačnou cestou zamířili bratři Martin a Josef Ličkovi. Spolu s nimi a Kolečkářem se na palubovce nejčastěji objevovali Jan Pánek, Martin Šoupal, Josef Vondřich a Aleš Vlach. „Občas nám vypomohli kluci z Rajhradic Martin Urbánek a Honza Doležel, který je jedním z nejlepších střelců I. A třídy. Mrzí mě přístup Lukáše Rogožana. Když hrál, tak soupeře dokázal porazit sám. Je to nadstandardní hráč, jenže omlouval se až příliš často,“ poukázal Kolečkář.

Zápasy druhého vyškovského klubu byly většinou divácky atraktivní. Padalo v nich hodně gólů. Bohužel víc do jeho sítě. „Vychází to z naší mentality. Jak jsem už řekl, hrajeme to pro vlastní zábavu. Všichni chceme útočit, dávat góly a nikomu se nechce bránit. Máme druhý nejlepší útok, ale také druhou nejhorší obranu. Asi s tím opravdu budeme muset něco udělat. Příští sezona ale bude dost náročná. Zřejmě nás čeká přechod k jinému názvu a s tím samozřejmě potřeba zajistit finance na činnost,“ naznačil s osmadvaceti góly pátý nejlepší divizní kanonýr a se sedmi nejlepší střelec Bohdalic I. B třídě.

Konečná tabulka:

1. Dolní Loučky B 21 15 1 5 117:80 46

2. Helas Brno B 21 13 4 4 104:70 43

3. Vinohrady Brno 21 11 3 7 85:67 36

4. Arsenal Brno 21 12 0 9 124:108 36

5. Havlíčkův Brod 21 10 4 7 98:62 34

6. Kalábek Brno 21 9 6 6 109:93 33

7. Hustopeče 21 9 5 7 107:94 32

8. Technika Brno 21 7 3 11 89:95 24

9. Jehnice 21 7 1 13 65:96 22

10. BpŠ Vyškov 21 6 3 12 117:139 21

11. Panama Boys Brno 21 3 7 11 66:90 16

12. Troubsko 21 5 1 15 105:192 16

Nedohrané utkání:

Panama Boys Brno - Brikety-pelety Vyškov.

Střelci gólů:

28 - Jaroslav Kolečkář 5. místo v tabulce kanonýrů divize E,

17 - Jan Pánek, 11 - Jan Doležel, Josef Lička, 10 - Lukáš Rogožan, 9 - Martin Šoupal, 6 - Martin Lička, 5 - Martin Urbánek, 4 - Martin Jakeš, Tomáš Portík, Aleš Vlach, 3 - Josef Vondřich, 2 - David Flajzar, 1 - Jakub Můčka, Ondřej Šidla.