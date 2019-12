Ve Slavkově hledají sportovce roku. Hlásit se je možné do druhého prosince

Slavkov u Brna – Nejlepší sportovce roku hledají ve Slavkově. Nominace bude komise přijímat do druhého prosince. Kategorie jsou sportovci do osmnácti let, kolektivy, nejlepší sportovní počin roku, sportovec s nejlepší reprezentací města, vedoucí mládeže, sportovec s handicapem a osobnost roku.

Sportující děti. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock