Na Slovensko do Gbel si zajel na slavnostní vyhlašování Moravsko-Slovenského běžeckého poháru za rok 2022 Lukáš Soural. Převzal tam cenu za absolutní vítězství v celém seriálu a samozřejmě i v kategorii mužů nad 40 let.

Na plese v Olomouci se konalo slavnostní vyhlášení Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, kde Drnovice měly na bedně dvě zastoupení. Druhý v kategorii nejmladších mužů skončil Lukáš Koudelka a rozloučil se tak s touto kategorií se ctí. Ženy nad 50 let ovládla pětašedesátiletá Marie Hynštová. Klobouk dolů! Simona Grulichová v této kategorii skončila třetí, protože jí chybělo pár závodů. Jinak by zřejmě seriál vyhrála.

Letošní ročník Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje pak pokračoval v Olomouci-Slavoníně druhým závodem, Slavonínskou desítkou. Nepříjemnou obrátkovou trať plnou výběhů a seběhů kopců ještě ztížily povětrnostní podmínky. Na silnici ujetý sníh a do toho pak i vánice, která hnala sníh do očí. Martin Skřivánek zabojoval, využil hřebové boty a celkově mezi všemi závodníky doběhl šestý. V kategorii mužů nad 40 let pak vybojoval třetí místo.

Podobné podmínky čekaly běžce v Hulíně na Hulmenské desítce. Z drnovických reprezentantů si nejlépe vedla Simona Grulichová. Celkově doběhla do cíle jako čtvrtá žena a v nově vyhlášené kategorii žen nad 45 let skončila druhá.

V Radosticích pokračoval ze zřejmě ještě těžších podmínkách než ve Slavoníně a Hulíně Brněnský běžecký pohár. Anežka Langhammerová se postavila na start a mezi nejmladšími ženami se „probrodila“ do cíle na pátém místě. Celkově skončila desátá.