Třetí kolo nového ročníku I. ligy vrátilo volejbalisty Sokola Bučovice do čela tabulky východní skupiny. Po jen opticky hladké výhře 3:0 nad Blue Volley Ostrava, protože zápas byl velkou volejbalovou bitvou a všechny tři sety domácí vyhráli minimálním, dvoubodovým rozdílem.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Ostravský tým je farmou extraligového Black Volley Beskydy a do Bučovic si přivezl několik posil pravidelně hrajících nejvyšší soutěž. Dvě sta třiceti diváky našlapaná domácí hala se těšila především na start Marka Perryho, který v bučovickém dresu odvedl velice kvalitní služby. Ten ale překvapivě zasáhl do zápasu až v jeho průběhu.

„Oni přijeli přímo z vítězného turnaje Karla Lázničky, takže jsme dobře tipli jejich základní sestavu s jedinou výjimkou. Nečekali jsme, že univerzál Perry nenastoupí do základu,“ sdělil trenér sokolů Zbyněk Čížek.

I bez jednoho se svých nejlepších borců hosté začali aktivně a v první setu průběžně vedli o dva body. Za stavu 16:18 nahradil Štefka v domácí sestavě na pozici univerzála Čeketa a sokoli následně dali dva přímé body Červinkou a pak odskočili na 24:21.

I. liga mužů:

TJ Sokol Bučovice –

Blue Volley Ostrava 3:0

Sety: 26:24, 25:23, 25:23. Diváků: 230.

Bučovice: Červinka, Štefko, Neubauer, Struška, Jakubec, Borski, Špelda, Vodička – Čeketa, Gálík, Kobolka, Masař, Bohuslav, Žák. Trenér: Zbyněk Čížek.

„Mysleli jsme si, že už v klidu tu koncovku dohrajeme, ale přišla první až thrillerová zápletka. Hosté třemi servisy za sebou srovnali na 24:24. Následně po našem oddechovém času zkazili servis a osud první sady vzal do svých rukou Čeketa, který nechytatelným esem sadu ukončil,“ popsal Čížek dramatickou koncovku prvního setu.

To se samozřejmě nevědělo, že podobných dramat se diváci dočkají i v dalších dvou. Ve druhém setu naopak byli o dva tři body vpředu domácí, ale do koncovky se šlo za stavu 23:23. Tam to vzal na sebe domácí blokař Borski, který zablokoval výborného levorukého univerzála Zamazala a následně z protiútoku středem ukončil sadu na 25:23. Třetí set se pro domácí vyvíjel nepříznivěji. Získané vedení z úvodu udržovali na čtyřech pěti bodech a na prvním mečbolu měli k dobru šest bodů – 24:18!

„Zase to vypadalo už nemůžeme mít žádný problém. Nicméně nastal další volejbalový thriller. Na servis přišel Koloušek a trefil několik vynikajících servisů v řadě. Nám se nedařilo dohrát poslední míč. Za stavu 24:23 jsme si vzali podruhé oddechový čas. Koloušek po něm zataktizoval a místo tvrdého skákaného servisu, kterým nás před tím doslova ničil, zvolil plachtu, kterou navíc úplně pokazil. Šlo to skoro pod sako a daroval nám vítězství ve třetí sadě,“ přiznal šéf domácí lavičky nervy v koncovce zápasu.

Ve vynikající atmosféře tak všechny tři důležité body zůstaly v Bučovicích.

„Podali jsme nejlepší výkon v sezoně a s velmi těžkým soupeřem jsme získali velice důležité tři body a snad i potřebné sebevědomí. Zdůrazňuji, že kolektivní výkon, ale přesto musím pochválit individuality. Za prvé Čeketu na pozici univerzála, za druhé za vynikající distribuci nahrávače Červinku a za třetí Richarda Strušku, který k nám přišel právě z Beskyd. Pro něho to bylo opravdu extrémně těžké utkání, ale on se opravdu stal hráčem tohoto zápasu,“ chválil spokojený šéf bučovického volejbalového oddílu.