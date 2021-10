Že se v koncovkách budou prosazovat mladí domácí hráči překvapilo zejména v prvním setu. Do jeho koncovky šli hosté s dvoubodovým náskokem, ale ani dva setboly jim k výhře nestačily. Přičemž sokoli nezvládli dvě „plachtěná“ podání domácích.

I. liga mužů

2. kolo:

Tesla Brno

– Sokol Bučovice 3:0

Sety: 26:24, 25:21, 25:23. Čas: 81 min. Diváků: 30.

Tesla: Fitz, Benko, Toman, Drahoňovský, Lamač, Bukáček, Špelda (L) – Tesař, Kočvara, Milichovský, Jehlička, Smolák, Křenek, Roubal (L). Trenér: Jaroslav Šamšula.

Bučovice: Zapletal, Perry, Kop, Kristian, Neubauer, Mlčúch, Herman (L) – Mrázek, Dítě, Minda, Katona, Unzeitig, Kovařík (L). Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Příští zápas: Bučovice - USK Slavia Ostrava, sobota 23. 10. (18.00), SH Školní ul.

„Nebylo to poprvé, co jsme takto prohráli koncovku setu. Podobné to bylo v poháru se Zlínem. Za stavu 24:22 dostaneme dvě laciné plachty esem, v tom vidím problém. Vyhrát první set, tak by to utkání určitě vypadalo úplně jinak. Byl v tom Neubauer, ale z celkové porážky neviníme jednoho hráče nebo jednotlivce. Prostě nemáme sebevědomí v koncovce, na servisu…“ ulevil si po utkání trenér Bučovic Zbyněk Čížek, který marně vzpomínal, kdy jeho tým v boji o body prohrál s nulou.

Ztracená koncovka první sady opravdu jakoby určila celý další průběh zápasu. Hosté se do tradičního herního rytmu nedostali a v týmu se tentokrát nenašla ani osobnost, která by ostatní z poměrně chladného výkonu vyburcovala. Chyběl důraz, řadu dobře rozjetých akcí hosté nedohráli nebo řešili špatně. Pod dojmem první sady začali v útlumu druhou a rychle prohrávali 0:4. I když se jim pak podařilo srovnat – 9:9 a ještě 13:13 – režii setu a vlastně i celého dalšího dění v utkání měla v rukou Tesla. Sokoli pak už jen dotahovali skóre.

„Teoreticky by ty koncovky měli líp zvládnout oni. Až na jednoho hráče jsou všichni naši kluci věkem ještě junioři. Nám v koncovce prvního setu dvakrát sedl servis, který oni měli problém přihrát. A pak jsme to celkově zvládli. Určitě jsme vyhráli zaslouženě. Zejména na servisu a přihrávce jsme byli lepší,“ chválil své svěřence spokojený trenér Brňanů Jaroslav Šamšula.

Bučovice měly před utkáním problémy s postem nahrávače, a tak narychlo získaly mimořádnou posilu, velezkušeného exreprezentanta a Petra Zapletala. Odehrál téměř celé utkání a na nahrávce si svoje odvedl, ale bylo cítit, že se v novém prostředí musí zabydlet.

„Každý zásah do sestavy, byť s reprezentačním nahrávačem, je samozřejmě nějaká změna. Kluci spolu absolvovali jen jeden trénink, takže po jednom zápase je na nějaké hodnocení brzo. Prohráli jsme, ale jedeme dál, teď chceme doma porazit Ostravu,“ konstatoval Čížek.

Triačtyřicetiletý Zapletal se v posledních sezonách už věnoval trenérskému řemeslu. Ženy Olomouce „aktuálně“ přivedl ke dvěma titulům mistryň republiky. Ani on nechtěl z porážky v úvodním startu v Bučovicích dělat nějaké závěry.

„Kluci v Bučovicích jsou fajn parta a bojovníci, ale jsem s nimi teprve druhý den. Teď samozřejmě převažuje zklamání, protože jsme prohráli. Myslím, že rozhodl první set, kdy jsme byli lepší, ale v koncovce jsme si to zkazili sami. To na nás nějak padlo a druhý set jsme začali velmi špatně a víceméně tak pokračovali do konce. To se těžko hraje, když pořád jen dotahujete,“ připustil mistr české a německé extraligy a s reprezentací vítěze Evropské ligy.

Další boje o prvoligové body absolvují bučovičtí sokoli už dnes večer, kdy ve své hale přivítají studenty ze USK Slavia Ostrava.