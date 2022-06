Vrcholná domácí sedmičková soutěž se do Vyškova vrací po devíti letech. Tehdy mistrovský titul zůstal doma. Zopakovat tento úspěch ale bude podle kapitána týmu Martina Kováře tvrdý oříšek.

„Podle mě jsou největšími favority Říčany a Tatra Smíchov. Říčany obhajují titul a mají v týmu spoustu mladých běhavých kluků. Tatra zase určitě využije profesionálů z Dukly. Můj osobní cíl je dostat se do TOP čtyřky, tedy semifinále. Určitě budeme bojovat o co nejlepší výsledek. Bylo by hezké zopakovat titul, ale za aktuálního rozložení sil bude úspěchem i jakákoliv placka,“ zdůraznil současně i hrající kouč toho mužstva.

MČR v ragby 7s

Vyškov 18. a 19. června. Areál Jana Navrátila , RC Vyškov, Purkyňova ulice.

Začátky - sobota 10.00, neděle 9.00.

Zápasy JIMI Vyškov ve skupině:

Sobota: 11.40 – Liberec, 15.40 – Říčany, – Olomouc. Neděle: 10.20 – Přelouč.

Zápasy play-off a o umístění: 11.00 – 15.40.

Po ukončené jednokolové extralize se ve Vyškově bude udělovat letošní druhý ragbyový mistrovský titul. Pro pořádající klub je šampionát součástí oslav 70. výroční založení ragby ve Vyškově, které vychází na letošní rok. Do bojů JIMI vyšle dvanáctku hráčů: Martin Kovář, Ondřej Kovář, Jiří Pantůček, Radek Fialka, Adam Soural, Lukáš Chalabala, Jakub Schmied, Lukáš Voráč, Jindřich Bandy, Jan Kučera, Pavel Pytela, Petr Pořízek. Slovenský reprezentant Fialka nastoupí s čerstvou bronzovou medailí z mistrovství Evropy v sedmičkovém ragby Conference 2 na Maltě. Slovensko reprezentuje už jedenáct let.

Dále se účastní týmy Tatra Smíchov, Slavia Praha, Havířov, Dragon Brno, Sokol Mariánské Hory (skupina A), Praga Praha, Petrovice, Bystrc, Sparta Praha, Zlín (skupina B), Mountfield Říčany, JIMI Vyškov, Liberec, Přelouč a Olomouc (skupina C).

V základních skupinách se mužstva střetnou každý s každým a pak podle umístění v play-off a o konečné pořadí. Program začne v sobotu v 10.00 hodin zápasem Tatra Smíchov – Dragon Brno. Vyškovští se v prvním utkání poměří od 11.40 hodin s Libercem. Na loňském šampionátu skončili čtvrtí, před tím získali stříbrné medaile.

„V patnáctkách to z naší strany opravdu nebylo nic moc. Důvodů je jistě víc, ale já za jeden z hlavních vidím, že se nám pro zranění prakticky rozpadla sestava. Teď je v tomto směru situace o něco lepší, dali jsme se trochu dohromady a uvidíme, jak to vydrží. V každém případě bychom opravdu chtěli alespoň částečně napravit dojem z extraligy,“ ujistil Martin Kovář.