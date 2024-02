Nebýt podzimní porážky ve Vyškově vedl by příští soupeř futsalistů Amoru Nejzbach Vysoké Mýto tabulku východní skupiny II. ligy. O to víc asi bude chtít v zítřejší odvetě na domácí palubovce Vyškovanům porážku oplatit.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Navíc od prohry v hale v Purkyňově ulici Nejzbach táhne šňůru bez porážky. Je to sedm zápasů s jedinou remízou 5:5 s Atrapsem Brno na jeho hřišti. V posledním kole vyhrál v Brně nad rezervou Helasu 3:2. Na druhé příčce jen o skóre za Tangem Hodonín rozhodně není náhodou!

II. liga - východ:

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 2. února, 20.00 hodin.

Tabulka:

2. Vys. Mýto 11 7 2 2 56:44 23

5. Amor KV 12 5 1 6 41:43 16

Na podzim: Amor – Vysoké Mýto 4:2 (1:0), Bárta 2, Ševčík, Aujeský - Dolníček, Hrubý.

„Mýto má nejlepší formu že všech týmů. Naposledy prohrálo právě s námi ve Vyškově, a to už je hodně dlouho. My bychom naši sérii neprohraných zápasů rádi rozšířili na číslovku 5. Domácí hrají o titul a my se při případné výhře můžeme ještě zapojit do boje o celkové třetí místo, takže čekám dramatické utkání se skvělou kulisou,“ zdůraznil důležitost zápasu trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Po zmíněné letošní sérii tří výher a jedné remízy panuje v kabině Amoru pohoda a jak vyplývá z vyjádření hráčů, i zdravé sebevědomí.

„Do Mýta pojedeme v dobrém rozpoložení s odhodláním získat nějaký bod a navázat na výsledky v novém roce. Očekávám vyrovnaný zápas plný osobních soubojů. Musíme se dobře připravit na halu menších rozměrů,“ sdělil kanonýr Milan Ševčík.

„Máme za sebou sérii vydařených zápasů, na které budeme chtít navázat jak výkonem, tak výsledkem. Po delší době se nám ustálila sestava a je to konečně vidět i v tabulce. Tým si sedl, táhneme za jeden provaz a na hřišti je to znát. Po nevydařené první části sezony se nám zimní dřina začíná vyplácet a věřím, že to v pátek večer potvrdíme,“ přidal se Filip Ždánský.

Trenér ovšem musí k víře ve vlastní tým přidat i znalost předností a slabin soupeře a na tomto základě vymyslet účinnou taktiku.

„Jak řekl Milan, je tam menší hrací plocha, která nám určitě nevyhovuje. Ale pokud chceme uspět, tak se i s tímto musíme vypořádat. Mýto táhnou především Víťa Hrubý, Jarda Kubát a mladíček Kuta, kteří spolu hrají v jedné čtverce. Takže velká kvalita, na kterou si musíme dát pozor. Nesmím samozřejmě zapomenout i na nestárnoucího »Géru« (exreprezentant Libor Gerčák, pozn red.) v brance. Doufám, že navážeme na zlepšené výkony a potěšíme jak všechny v klubu, tak i naše fanoušky,“ upozorňuje a přeje si lodivod Amoru.