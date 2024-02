Až pátý letošní soupeř porazil rozjeté futsalisty Amoru Kloboučky Vyškov. Na palubovce druhého týmu pořadí východní skupiny II. ligy Nejzbachu Vysoké Mýto prohráli po velké sportovní bitvě těsně 5:6.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

„Všechna čest soupeři z Vyškova. Ve Vysokém Mýtě se představil doposud nejlepší celek druhé ligy. Výhru bereme všemi deseti. I když jsme odskočili na rozdíl tří gólů, zkomplikovali jsme si zbytek utkání a jsme rádi, že tři body zůstaly ve Vysokém Mýtě,“ sportovně složil poklonu soupeři a vystihl atmosféru zápasu hráč Nejzbachu Michal Jiráský.

„Strašně smolné utkání pro nás. Předvedli jsme odvážný poctivý futsalový výkon, ale bohužel jsme v určitých fázích hry nezvládli ubránit domácího Hrubého. I přes otočení výsledku domácích, nebo jejich vedení o tři góly, jsme se vždy dokázali semknout a vrátit se do zápasu. V závěrečné dsetiminutovce jsme měli domácí na lopatě. Bohužel na vítězství nám chyběl čas. Domácím gratuluji k vítězství. Pro diváky to musela být skvělá podívaná,“ potvrdil Jiráského hodnocení hostující Aleš Rus.

II. liga - východ:

Nejzbach Vysoké Mýto – Amor Kloboučky Vyškov 6:5

Poločas: 3:3. Branky: 6. Hrubý, 16. Hrubý, 17. L. Gerčák, 22. J. Gerčák, 23. Hrubý, 27. J. Gerčák – 5. Aujeský, 13. Ždánský, 18. Tomaštík, 27. Aujeský, 32. Tomaštík. Rozhodčí: Vaněk, Kolbaba. ŽK: Hrubý – Rus. ČK: 29. Kubát (VM). Diváků: 176.

Amor: Tesáček – Handlíř, Horváth, Rus, Ždánský, Ševčík, Aujeský, Tomaštík, Pešta. Trenér: Ladislav Štrublík.

Tabulka:

1. Hodonín 12 8 2 2 65:47 26

2. Vysoké Mýto 12 8 2 2 62:49 26

3. Havl. Brod 12 7 0 5 58:44 21

4. Jeseník 12 6 2 4 53:54 20

5. Atraps Brno 13 5 2 6 59:57 17

6. Amor KV 13 5 1 7 46:49 16

7. B. Ostrava 12 5 1 6 50:55 16

8. Hlinsko 13 3 1 9 30:47 10

9. Helas Brno B 13 3 1 9 43:64 10

Příští kolo: Amor – Tango Hodonín, sobota 10. 2. (19.00), SH ZŠ Purkyňova.

V Mýtě se střetly dva celky s aktuálně nejlepší letošní formou. Nejzbach zatím neztratil ani bod. Amor jednou klopýtl remízou v Jeseníku. Hostující trenér Ladislav Štrublík musel opět přeskládávat sestavu. Do branky se rozhodl nominovat juniora Tadeáše Tesáčka, oproti minulému zápasu se vrátili Michal Handlíř, Miroslav Tomaštík a Aleš Rus. Naopak z ní vypadl zkušený Sebastian Palla.

Domácí se sice snažili prosadit roli favorita, ale až na pětiminutovou pasáž na začátku druhého poločasu se hrála vyrovnaná partie. Po pětiminutovém vzájemném oťukávání zavelel do ofenzívy prvním gólem Vít Aujeský, kterého před prázdnou brankou přesně našel Michal Handlíř. Do přestávky dokázali domácí skóre otočit a hosté srovnat. Dokonce si mohli vzít vedení zpět, ale šest vteřin před sirénou Aujeský z brankoviště trefil jen tyč.

Na začátku druhé části získali domácí velice rychle dvoubrankové vedení a vypadalo to, že favorit přece jen ovládne palubovku. Tím víc, když v čase 26:33 se podruhé v tomto poločase prosadil Jakub Gečák a zvýšil už na 6:3. Jenže Amor dnes a v jakékoliv sestavě, to už není žádný ustrašený nováček a hráči se správně sportovně »kousli«. Netrvalo to ani dvacet vteřin a na 4:6 snížil Aujeský. Pak sice Amor nevyužil přesilovku při vyloučení domácího Jaroslava Kubáta, ale vzápětí po jejím vypršení dal Miroslav Tomaštík kontaktní gól na 5:6. Ve 36. minutě chytil Tesáček domácím desítku a Amor šel za vyrovnáním. Byl od něj třináct vteřin. V čase 39:47 měl gól na noze Aujeský, ale v dobré pozici minul branku.

„Odehráli jsme výborné utkání, bohužel s ne dobrým výsledkem. Odjíždíme tedy bez bodů, ale s pocitem, že jsme ukázali naši sílu. Utkání mělo vysokou kvalitu a diváci se museli výborně bavit. Domácí spoléhali na svoji první čtverku s výborným Víťou Hrubým na pivotovi, který nám dělal velké starosti, a v bráně je několikrát podržel »Géra«. (libor Gerčák, pozn. red.) Rozhodujícím momentem utkání bylo neudělení červené karty Hrubému, který zastavil Michala Handlíře, který běžel sám na bránu. Po remízovém poločasu jsme si věřili, ale bohužel přišla pětiminutová pasáž na začátku druhé půlky, kdy jsme obdrželi tři branky. Vzal jsem si time-out a hned po minutě jsme skórovali. Opět jsme si začali věřit a přišla navíc červená karta, kdy opět zezadu fauloval hráč Mýta, tentokrát to byl Jarda Kubát, a to bylo pro domácí citelné oslabení. Hrubý se zatáhl dozadu a od té doby jsme Mýto přehráváli jednoznačně a dotáhli jsme na 6:5, ale bohužel se nám vyrovnat nepodařilo,“ komentoval průběh a výsledek utkání kouč Amoru.