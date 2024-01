Hokejisty Vyškova napodobili futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov. Na ledě Vyškov v mistrovském utkání II. ligy v Havířově otočil dvougólovou ztrátu, druholigoví futsalisté v utkání s Atrapsem Brno dokonce třígólovou. V měnínské hale, kde mají Brňané domácí prostředí, Amor zvítězil 5:3 když v jedenácté minutě prohrával už 0:3.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Amor zvládl i třetí zápas v novém roce a po remíze v Jeseníku (3:3) a jasném domácím vítězství nad Havlíčkovým Brodem (6:0) se druholigovou tabulkou z posledního místa po loňské první polovině pomalu posouvá nahoru. Aktuálně je už pátý.

II. liga - východ:

FC Atraps Brno – SK Amor Kloboučky Vyškov 3:5

Poločas: 3:1. Branky (nahrávky): 1. Slováček (Bělák), 7. Da Silva (Slováček), 11. Azevedo (Da Silva) – 14. Pešta (Palla), 29. Handlíř (Pešta), 33. Ševčík, 35. Aujeský (Palla), 40. Pešta. Rozhodčí: Slanina, Štipčák. ŽK: Tomaštík, Aujeský (oba Am.). Diváků: 55.

Amor: Vitásek (Tesáček) – V. Aujeský, Pešta, Palla, Tomaštík, Horváth, Handlíř, Ševčík, Husár. Trenér: Ladislav Štrublík.

Tabulka:

1. Hodonín 10 7 2 1 52:32 23

2. Havl. Brod 11 7 0 4 55:37 21

3. Vys. Mýto 10 6 2 2 53:42 20

4. Jeseník 10 6 2 2 48:44 20

5. Amor KV 11 4 1 6 36:42 13

6. B. Ostrava 11 4 1 6 39:48 13

7. Atraps Brno 11 3 2 6 45:51 11

8. Helas Brno B 11 3 1 7 37:55 10

9. Hlinsko 11 2 1 8 26:40 7

Příští kolo: Amor – Hlinsko,

sobota 27. 1. (19.00), SH ZČ Vyškov-Purkyňova ul.

Úvod utkání Amor jednoznačně nezvládl. Domácí hýřili aktivitou a hosté naopak jakoby ztratili náboj ze zmíněných dvou letošních utkání. Už v první minutě prostřelil gólmana Romana Vitáska domácí kanonýr Petr Slováček a pak skóre hrozivě rychle narostlo až na 3:0. Dá se dokonce říct, že z řady šancí brazilské duo Da Silva a Azevedo vytěžilo jen třígólový náskok.

Hosté se prosadili až ve čtrnácté minutě Jiřím Peštou po souhře se Sebastianem Pallou. Obrázek hry se ale příliš nezměnil. Naštěstí pro Amor domácí svoji převahu už gólově nevyjádřili.

V přestávce v šatně trenér hostů Ladislav Štrublík zřejmě své svěřence polil živou vodou a druhý poločas herně i výsledkově jasně ovládli.

Svůj tlak stupňovali a ve 29. minutě dal kontaktní gól Michal Handlíř. Pak sice zahrozil Atraps, když Martin Bělák trefil tyč, ale rozjetý Amor už to ani nepřibrzdilo. Ve 33. minutě udělal obrovskou chybu Slováček, kterou vyrovnáním potrestal Milan Ševčík. Amor pak uzavřel zaskočenou domácí partu na její polovině a do ničeho už Atraps nepouštěl. Z velkého tlaku vyplynula vedoucí branka Víta Aujeského, kterou mu nachystal opět Palla. Domácí přešli na power-play, ale pohodu v hostujícím táboře korunoval pojistkou do prázdné branky střelec úvodní branky Pešta.