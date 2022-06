Bronzový z OH v Tokiu se do soboty výsledkově hledal, aniž by letos překonal osmdesátimetrovou hranici. Ovšem ve svém rodném městě se představil jako politý živou vodou. Do páté série se držel na druhé příčce, ale pak explodoval pokusem dlouhým 85,97 metru.

Byl to jeho nejdelší pokus od roku 2015. „Nevím, čím jsem si to zasloužil, že něco takového v závěru kariéry ještě zažívám. Je to prostě úžasný a člověk to v hlavě nevymyslí. Jsem dojatý, je to nádherné. Nejdřív jsem se pral s rozběhem, ale pak jsem pochopil, že je potřeba běžet pomaleji. Třetím pokusem jsem zachraňoval v soutěži, potom po dvou osmdesátimetrových hodech přišla obrovská úleva a nejdelší pokus,“ líčil devětatřicetiletý závodník na stránce atletického svazu.

„Cítil jsem podporu domácích fanoušků, přitom jsem si před pár dny nebyl kvůli nachlazeným průduškám jistý, jestli tady mám závodit. Nakonec jsem spokojený, že jsem se rozhodl nastoupit. Jsem taky rád, že jsem svým výkonem mohl poděkovat všem, co se zasloužili o to, že v Hodoníně atletika po loňském tornádu zase žije,“ zdůraznil Veselý, který porazil Vadlejcha víc jak o dva metry (83,72).

Špotáková si váží patnáctého titulu

Patnáctý titul vybojovala ve stejném sektoru Barbora Špotáková. Stačil jí k tomu jediný platný pokus dlouhý 60,90 metru. „Splnila jsem dva úkoly. Zlepšila jsem se a zůstala zdravá. Na to musím ve svém věku myslet. V Hodoníně se mi líbilo, byla tu pohoda. A vyhrát po patnácté? Moc si toho vážím,“ culila se čtyřicetiletá oštěpařka.

Patnáctistovku jasně vyhrál další hodonínský atlet Filip Sasínek. „Byla to velká zodpovědnost. Jednak mám nejlepší čas v tabulkách, je to doma, potřeboval jsem zabojovat o mistrovství světa ve chvíli, kdy se to uzavírá. A povedlo se to,“ usmíval se po závodě, v němž probíhal osamoceně cílem za 3:38,06.

Koulař Tomáš Staněk si v Hodoníně odbyl svůj vůbec první letní start. I když absolvoval pouze tři pokusy, výkon 20,76 znamenal zisk šestého titulu. „Návrat vypadal snadně, ale v minulých týdnech to se mnou zdravotně vypadalo bledě. Měl jsem hnusný zánět v noze. Před mistrákem jsem házel jen třikrát a za tyhle metry jsem hrozně šťastný. Vypadá to, že kotník drží a mohla by se vrátit forma. Nesmím to ale uspěchat,“ přál si.

Soupeři na Krska v závěru nestačili

Velkou bitvu sliboval závod čtvrtkařů. Očekával se duel mezi tréninkovými parťáky z Dukly Patrikem Šormem a Pavlem Maslákem. Naproti tomu kladenský obhájce posledních dvou titulů Matěj Krsek, byl trochu v pozadí. Jenže to byl zase on, kdo všem vypálil rybník a dokonal zlatý hattrick. Zisk třetího titulu v řadě navíc ozdobil novým rekordem mistrovství 45,55.

Čtyři roky starý zápis Pavla Masláka srazil o jedenáct setin. V historických českých tabulkách se posunul na třetí příčku a zároveň splnil limit pro ME v Mnichově. Druhý Patrik Šorm zaběhl 45,86, bronzový Maslák 46,05.

„Nejvíc si cením času. Nečekal jsem, že bych mohl o tolik zrychlit. Říkal jsem si, že budu strašně šťastný, když se dostanu pod 46,00, což byl přesně můj osobní rekord. S tím jsem do Hodonína přijel. Umístění jsem moc neřešil,“ přiznal Krsek, který oba zkušenější soupeře převálcoval drtivým finišem v cílové rovince.

„Podařilo se mi nejlépe rozvrhnout síly. Dvoustovku jsem nepřepálil a v závěru jsem to mohl rozbalit,“ prozradil s tím, že české mistráky jsou jeho oblíbenými závody. „Mám rád jejich atmosféru. Cítil jsem podporu fanoušků, hnali mě dopředu. Chci jim za to moc poděkovat. Mám velikou radost,“ dodala česká jednička.

Mezi ženami si Lada Vondrová na stejné distanci o setinu vylepšila osobní rekord na 51,13. Její pocity však byly poněkud rozporuplné. „Myslela jsem na čas pod jednapadesát vtěřin. Přišlo mi, že mi to v konci jelo. Věřila jsem, že když trochu rozběhnu první dvoustovku, tak to vyjde,“ krčila rameny.