Česká halová atletická mistrovství měla na pořadu soutěže vícebojařů a v chůzi. V hale Otakara Jandery v Praze startovaly kategorie od žactva až po dospělé. V obou disciplínách měl zastoupení i AK AHA Vyškov. Tentokrát bez medaile, ale se skvělými výkony.

Na halovém mistrovství republiky atletů ve vícebojích a chůzi měl v Praze zastoupení i AHA Vyškov. | Foto: ahavyskov.cz

Ovšem vícebojař junior Kryštof Vintera měl k bronzu velmi blízko. Laťku kvality v soutěži vícebojařských juniorů nasadil zejména vítězný Tomas Järvinenz klubu Atletika Jižní Město, který vytvořil nový český juniorský rekord výkonem 5993 body. Vintera vybojoval čtvrté místo, na které se posunul z desátého po prvním dnu soutěže. V posledních dvou disciplínách dokonce porazil i famózního vítěze.

„Nelze nic jiného, než před Kryštofem »smeknout klobouk«. Předvedl výkon, který ocení až čas,“ zdůraznil vedoucí AHA a trenér Jiří Hajzler.

Spokojený byl s výsledkem i výkonem i samotný závodník.

Halové MČR Praha

Umístění závodníků AHA Vyškov:

Sedmiboj, junioři: 4. Kryštof Vintera 4884 bodů [60 m - 7,36 s. (759 bodů); koule 6 kg - 10,19 m (497); dálka - 6,27 m (646); výška - 1,73 m (569); 60 m př. - 8,87 s. (775); tyč - 4,60 m (790); 1000 m - 2:42,85 min. (848)].

Pětiboj, žákyně: 11. Eliška Derková 2917 bodů [60 m př. - 9,65 s. (779 bodů); výška - 1,46 m (577); koule 3 kg - 8,46 m (429); dálka - 4,99 m (557); 800 m - 2:39,85 min. (575)].

Chůze, st. žákyně: 8. Anežka Halasová 19:23,85 min.

„Myslím, že to, jak jsou víceboje nevyzpytatelné a za mě i krásné, se ukázalo i na mém postavení po páté ze sedmi disciplín, kdy jsem byl desátý. Každý start celé soutěže jsem si za doprovodu skvělé party vícebojařů užíval. Mé celkové výkony byly víceméně vyrovnané a v Praze jsem nechal, co šlo, výsledek byl jen odměnou. Každá zkušenost se počítá a můžu být jedině vděčný, že jsem mohl startovat a poděkovat tak trenérům. Nakonec jen doufám, že na víceboje pod širým nebem se nás z AHA již tradičně vypraví více,“ komentoval závod Vintera.

Eliška Derková nastoupila do soutěže v roli první náhradnice a předvedla opravdový výkonnostní skok. Cenné umístění by mohlo být povzbuzením do dalšího tréninku. I tomto závodě padl nový český rekord v podání vítězné Lindy Botkové z Olympu Praha (3977).

Na šampionát chodců vyrazila Anežka Halasová. V soutěži žákyň si právo startu svými výkony vybojovala, věkem ještě jako mladší žákyně. Předvedla hezký, technicky zdatný výkon a zcela zaslouženě si přišla pro výborné osmé místo, navíc v novém osobním rekordu.