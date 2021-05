Jakousi malou satisfakcí pro něj mohlo být druhé místo v hlavní části ankety „Sportovec Vyškova 2020“, v níž pořadí určili sportovní odborníci.

„Je to moje nejlepší umístění v téhle anketě, zatím vždycky líp skončil brácha. (Martin Kovář, bratr-dvojče Ondřeje, pozn. red.) Z druhého místa jsem měl opravdu radost a vůbec jsem to nečekal. Ale určitě mnohem raději bych bral, kdyby se mohlo hrát. Tohle období sportu vůbec neprospívá. Nejen, že jsme nemohli hrát a asi přišli o medaili, ale já sám jsem hodně zlenivěl. V kondici jsem se trochu udržoval, ale nic moc… Chybí veškerá motivace, dokonce třeba jenom si někde zaběhat, když vidina zápasu naprosto chybí,“ připustil český reprezentant.

V nejvyšší ragbyové soutěži zbývalo na podzim k dohrání základní části několik odložených zápasů. Pokud by v jednom z nich Vyškované porazili Spartu, měli by velkou šanci základní část vyhrát. Takto jim patřilo druhé místo s jistou účastí ve čtyřčlenném play-off. Jako v jiných sportech se dlouho čekalo na restart, ale nakonec rok 2020 zůstane bez českého mistra.

„Nakonec musím uznat, že, když se to tak protáhlo, bylo lepší soutěže nedohrávat. Jak jsem naznačil, fyzička se nějakým způsobem udržet dá, i když se vám do toho moc nechce. Ale většina lidí se během pandemie koronaviru věnovala jiným aktivitám, když se nemohli zabývat svým oblíbeným sportem. Mám obavu, že herní výpadek dohnat jen tak nejde. Budeme se muset věnovat znovu stejným věcem, co jsme trénovali na podzim, a postupně se do toho dostávat. Až to bude povolené, tak budeme muset začít úplně od začátku. Takže od té fyzické kondice…“ naznačuje.

V otázce dohrání soutěže tedy tak trochu upravil svůj názor. Tehdy ale byla situace jiná a jako jiní sportovci, měli i ragbisté chuť pokračovat. To asi bude možné až v létě nebo až na podzim. A v tomto směru se vyškovské plány a Ondrova přání nezmění.

„Ano, byl jsem pro dohrání sezony i třeba ve zkrácené verzi, ale loňská se nakonec celá anulovala. Formu jsme měli, prohráli jsme jen úvodní zápas na Pragovce. Rozhodně cíle byly nejvyšší a ty budou platit i pro příští ročník. To znamená bojovat o zlato. Rozhodně na to mužstvo máme.

Bude to chtít jen tvrdě makat a výsledky se dostaví,“ netají rojník vyškovského týmu.

Stejně jako velká část aktivních hráčů, trenérů, funkcionářů a koneckonců i fanoušků i on doporučuje využít to jediné malilinké pozitivum na celé té koronavirové štrapáci s následným ukončením soutěžního ročníku 2020. To znamená možnost vrátit se k osvědčenému modelu nejvyšší soutěže podzim – jaro.

„Určitě je to lepší varianta a zaběhlý systém, který tu vždy fungoval a funguje po celé Evropě. Měli bychom se k němu vrátit. Pro všechny týmy a samozřejmě taky fanoušky je příjemnější hrát zápasy play-off v teple v květnu nebo v červnu, než v listopadu, kdy se někdy víc brodíme blátem, než hrajeme ragby,“ doporučuje „vicemistr“ vyškovského sportu za loňský rok.