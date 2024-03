Ambicióznímu mužstvu Sadské se letos příliš nedaří. »Vzkříšení« bohužel odnesli Vyškovští. Domácí tentokrát podali velmi dobrý výkon a nedovolili hostům prodloužit jejich vítěznou sérii pěti vítěství. Utkání rozhodla prostřední část zápasu, kdy si domácí vypracovali dostatečný náskok a ten dotáhli do vítězného konce.

Z hostujících hráčů potvrdili výbornou formu pouze Ondřej Ševela a Petr Pevný, což na výhru stačit nemohlo. I tak vyškovští zůstávají na průběžném čtvrtém místě prvoligové tabulky.

„Každá série je jednou u konce, dnes to nebyl úplně od všech optimální výkon, ale jede se dál,“ zůstal nad věcí Petr Pevný.

Výsledky kuželkářských soutěží:

1. liga - muži: Sadská – Vyškov 6:2 (3474-3416) , nejlepší: 619 Petr Pevný, 609 Ondřej Ševela.

1. liga - ženy: Valašské Meziříčí – Vyškov 7:1 (3452-3285), 581 Simona Koreňová, 578 Zuzana Honcová.

2. liga - ženy, sk. B: Vyškov B – Husovice 3:5 (3240-3281), 587 Tereza Vidlářová, 557 Vendula Štrajtová.

3. liga - muži sk. C: Vyškov B – Přerov B 7:1 (3406-3343), 579 Petr Večerka, 572 Petr Matuška.

Divize: Prušánky B – Vyškov C 7:1 (3450-3322), 587 Břetislav Láník, 562 Tomáš Procházka.

KP I. - sever: Rosice C – Ivanovice n. H. 2:6 (2604-2684), 483 Pavel Pokorný, 456 Petr Pokorný.

KP 2 - jih: Vyškov D – Ratíškovice E 4:2 (1774-1694), 488 Petr Snídal, 436 Vladimír Crhonek. Domanín – Vyškov E 5:1 (1623-1589), 427 Jaromír Tomiczek, 409 Ludmila Tomiczková.

Dorost KP: Vyškov – Mistřín 3:1 (1288-1095), 460 Marek Zaoral, 422 Milan Zaoral.