O čtvrtém účastníku semifinále play-off ragbyové extraligy rozhodl přímý souboj Sparty a Vyškova v posledním kole základní části. Divácky atraktivní a dramatický zápas v Praze lépe zvládli hosté, které poprvé vedl nový trenér Karel Berounský. Po vítězství 48:38 se teď jeho svěřenci budou připravovat na semifinále proti Mountfieldu Říčany, které se bude hrát už nadcházející sobotu.

Extraliga Sparta Paha - Vyškov 38:48. | Foto: Petr Skála

Karty pro závěrečný boj byly rozdány jasně. Vyškov měl v tabulce tříbodový náskok, takže by mu v hlavním městě stačila i těsná porážka. Ale strategický tah, povolat pro rozhodující zápas nového kouče vyšel perfektně. Přesněji začal vycházet až po čtvrthodině hry. Tu jednoznačně ovládla Sparta. Po vypravovaných pětkách Ladislava Šelepy (4. minuta) a Richarda Hřebačky (13.), kterou potvrdil kopem Tomáš Forst vedla 12:0 a vypadalo to, že si loňský finalista v pohodě zajistí účast v boji o medaile.

Extraliga XV

RC Sparta Praha – JIMI RC Vyškov 38:48

Poločas: 12:24. Pětky: 5:7. Body Vyškova: Pantůček 20 (4xP), M. Kovář 15 (P, 5xKP), Masilo 5 (P), Toman 5 (P), Pytela 3 (DG). Rozhodčí: Zachariev – Mendes, Burnard. Bez ŽK. Diváků: 150.

Vyškov: Doležel, Jan Kovář, Jaroš, Monček, Masilo, Soural, Voráč, Ondřej Kovář, Toman, Martin Kovář, Prachař, Schmied, Pantůček, Laidorf, Pytela – Žižka, Wognitsch, Fialka, Mrazčinský, Vőrőš, Kopřiva. Trenér: Karel Berounský.

Další výsledky: Tatra Smíchov – Dragon Brno 15:7, Mountfield Říčany – Praga Praha 40:19.

Konečná tabulka:

1. Říčany 10 9 0 1 344:205 45

2. Tatra 10 8 0 2 260:194 39

3. Praga 10 6 0 4 261:247 29

4. Vyškov 10 4 0 6 266:306 24

5. Sparta 10 2 0 8 213:277 17

6. Dragon 10 1 0 9 192:307 10

Semifinále (25.5.): Říčany – Vyškov, Tatra – Praga.

Baráž o extraligu (hraje se na dva zápasy, 25.5. a 8.6.2024): Dragon Brno – Slavia Praha, Sparta Praha – Donau Vídeň.

„Pro úvod jsme měli nachystanou strategii hrát u nich a chtěli jsme to tlačit jako přes dropy. Byla to moje chyba, že jsme nedokázali reagovat na to, že jsme hráli proti silnému větru. Tato taktika proti tomu vůbec nešla,“ vzal nevydařený úvod na sebe nový lodivod.

Změna plánu pak zafungovala stejně raketově, jako nástup Sparty. V patnácté minutě ještě čistá pětková šance zůstala nevyužitá po zpackané poslední přihrávce, ale pak to tam Vyškovákům začalo padat. K obratu zavelel nejlepší muž na hřišti Jiří Pantůček. Jeho první pětka z celkových čtyř padla po parádní útočné akci. Atak po levé straně sice opět nebyl dotažený, ale následný po pravé už »Pantec« bezpečně proměnil. Závěr poločasu jasně režírovali hosté a do přestávky si vybudovali uklidňující dvanáctibodový náskok.

„Samozřejmě to na začátku nevypadalo dobře, ale Pantůček to zase zvednul. Upřímně řečeno, to je ten rozdílový hráč, který to dokáže herně i morálně zvednout, když je dobře naladěný. (úsměv) V přestávce jsem ale upozorňoval, že nic rozhodnutého stále není. Říkal jsem, že musíme hrát jako kdyby to bylo 0:0, že není možné si myslet, že když vedeme, tak že je hotovo,“ komentoval Berounský první poločas.

Jeho slova se naprosto potvrdila z kladné i záporné stránky. Nástup do druhé půle v podstatě zápas rozhodl. V osmé minutě Pantůček položil další pětku a Martin Kovář zvýšil na 31:12. V 58. minutě už hosté vedli 38:19 a právě v této fázi se ukázalo Berounského varování jako velice opodstatněné. Za dalších deset minut už svítil na ukazateli skóre stav 31:38. Tedy rozdíl jedné pětky.

„To utkání bylo celou dobu herně vyrovnané. A ve druhé půlce se stalo právě stalo to, čeho jsem se trochu bál. Sice jsme nějaké body dali, ale tím jsme se asi spíš uchlácholili a pak se Sparta chytila. Byl tam nepříjemný kontakt jediné pětky. Velice důležitý proto byl drop Pavla Pytela, po kterém jsme to zase trošičku uklidni a dotáhli k vítězství,“ zdůraznil Pražák na vyškovské lavičce.

Ten Pytelův dropgól přišel v 71. minutě a po čtyřech minutách na něj navázal pětkou Pantůček a zase přesnou konverzí Martin Kovář. Pak už hosté dovolili Spartě jen zmírnit svoji porážku.

„Padlo strašně bodů, takže to vypadá, jako že byla špatná obrana, ale já hodnotím především výbornou hrou útoku. Stačil napravit ty chybičky v bránění, které tak rozhodně byly. Celkově to bylo bojovné tvrdé utkání a kluci jsou dost zbití. Teď se musíme dát dohromady fyzicky na Říčany za týden u nich. Nemyslím si, že tam budeme bez šance. Souhlasím, že jsou favoriti, ale šiška je šišatá a my jsme s nimi v posledním utkání doma nějak výrazně neprohráli. Vlastně zápas rozhodly dvě naše neuznané pětky, které byly úplně legulérní. Teď ale bude hodně důležité, aby se zranění kluci dali za týden alespoň nějak do pořádku,“ naznačil nový muž u vyškovského rabyového kormidla.