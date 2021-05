Před derby se Spartou jste říkal, že je stejně prestižní a vyhecované jako to fotbalové. Popište tedy své první pocity po vyřazení rivala.

Bylo to úžasné. Hrát čtvrtfinále proti Spartě na pět zápasů a postoupit je pro nás velké zadostiučinění za práci, kterou po celou sezonu odvádíme. Myslím, že to byla jedna z nejvyrovnanějších sérií v historii ligového play-off. Jeden zápas skončil na penalty, další v prodloužení a ostatní tři vždy o jeden gól.

Plzeň vyřadila Mělník ve třech zápasech. Vy jste museli hrát pět a mimořádně náročných. Může to mít vliv na semifinále?

Ano, stálo nás to hodně sil. Musím říct, že ten pátý, rozhodující zápas byl už jen o vůli a charakteru hráčů. Hrát pět takhle těžkých utkání během deseti dnů je fyzicky i psychicky velmi náročné. Jsem hrdý na náš tým, jakým stylem jsme to zvládli. První zápas s Plzní byl vyrovnaný, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.

Po Spartě asi musíte cítit velkou spokojenost i v osobní rovině. Dal jste tři góly a máte jednu asistenci. I odborníci vás označili za jednu z klíčových postav série.

Je to příjemné. Dával jsem góly v dost rozhodujících částech zápasů. Tedy, když jsme sérii otáčeli z 1:2 na 3:2. Někde jsem se dočetl, že mám životní formu. Jak to komentovat? Jsem rád, jakou sérii jsem odehrál, a jakou sezonu mám. Ale musím poděkovat spoluhráčům, že jsme všichni táhli za jeden provaz a dokázali pro klub vybojovat postup. Nevím, jestli je to životní forma. Myslím, že svoje výkony můžu ještě hodně posunout dopředu. Každopádně vím, že patřím mezi hráče, na kterých výkony týmu stojí a já tenhle tlak mám rád. Navíc mám velkou podporu u nás v Dražovicích, kterou vnímám na dálku, a tu nejlepší v Praze. Takže se cítím skvěle na hřišti i mimo ně. A na výkonech je to asi znát.

Ty góly Spartě jste si načasoval opravdu dobře. Vždyť byly vaše první v derby…

To je něco! Mám odehráno nejvíc derby ze všech hráčů v historii, ale gól jsem Spartě dal až teď. Do této doby to byly nejvýš asistence. Dost lidí, už mně připomínalo, že už bych se mohl trefit. Ale dobře víte, že naplánovat to nejde a je to hodně o tom sportovním štěstíčku. Samozřejmě jsem rád za tři důležité góly, ale upřímně řečeno, mohlo jich být v sérii tak sedm. Dostával jsem se do dobrých příležitostí. Věřím, že nějaký gól přidám teď v semifinále proti Plzni.

Jaký byl ten první zápas?

Náš výkon nebyl vůbec špatný. Dodržovali jsme taktiku, kterou nám trenér naordinoval a která nám v zápase přinášela ovoce. Dostali jsme se do vedení 1:0, bohužel soupeř pak ukázal během pěti minut svoji kvalitu a otočil výsledek. My jsme v závěru ještě mohli srovnat, ale vytvořené příležitosti jsme nedokázali využít.

Těsná prohra naznačuje, že ani proti lídru základní části nejste bez šancí.

Určitě je to tak, byl to jen jeden zápas z mnoha. Věřím, že se opět semkneme a v pondělí ukážeme týmového ducha. Plzeň je favorit, ale nevidím důvod, proč bychom nemohli odehrát tak skvělou sérii, jako ve čtvrtfinále proti Spartě.