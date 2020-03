Na stole ovšem zůstal, kromě dalších, jeden tvrdý oříšek. Play off I. ligy mužů dospělo až k finálovému souboji a k zápasu o třetí místo. Zatímco neuskutečněné finále žádné důsledky nemá, protože se do něj kvalifikovaly dvě rezervy extraligových klubů (Dukla Liberec B a Lvi Praha B) bez nároku na postup, měl souboj o bronz rozhodnout o účastníku baráže o postup do extraligy. Utkat se měly vítěz základní části Sokol Bučovice a VK Benátky nad Jizerou, který skončil druhý, přičemž do první ligy vloni sestoupil z nejvyšší soutěže.

Informaci, jak svaz bude postupovat, manažer a trenér bučovického týmu Zbyněk Čížek zatím nemá. „Stav je teď takový, že o postupech a sestupech rozhodne STK do konce týdne. Já zatím žádnou nabídku nemám, nikdo mě nevolal a já nikam volat nebudu. Předjímat řešení nemá smysl, ale můžu čekat i to, že nám STK v nejbližších hodinách nabídne za splnění určitých podmínek i postup do extraligy. Ale to je jen moje domněnka,“ naznačuje trenér sokolů.

Do "papírového“ souboje o nejvyšší českou domácí soutěž by tedy mohli výhodněji vstupovat právě bučovičtí sokoli, coby vítěz základní části. Zda by nabídku skutečně akceptovali, zatím ani šéf klubu neřeší. „Uvidíme, co přijde na stůl. Počkám si, a jestli to tak skutečně bude, pak si řeknu, že jsme si sáhli na samý vrchol českého volejbalu. Byť administrativně. Bylo by to nejlepší ocenění těch patnácti let tvrdé práce pro volejbal v Bučovicích. Pak teprve bychom se museli zamyslet nad praktickými věcmi. Třeba, jaký se v příštích třech letech očekává vývoj v ekonomické oblasti a návazně tedy v možnostech finanční podpory sportu. Což bude složité. Pro nás by navíc přišla nutnost hrát extraligu jinde než doma. V Brně, v Rousínově v Kuřimi, nebo jinde, kde je odpovídající hala. Většina z těch věcí hraje proti nám,“ upozornil Čížek.

V jím naznačené variantě by jako prvotní samozřejmě muselo přijít rozšíření extraligy na třináct mužstev, pro což zřejmě asi vůle nebude. Přineslo by to velké komplikace pro všechny zainteresované.

„Za tuhle situaci samozřejmě nikdo nemůže, ale stejně mě moc mrzí, že se o to třetí místo nehrálo. Odhady byly i takové, že by se na zápas s Benátkami přišlo podívat přes tři sta lidí. Svoji účast potvrdila Česká televize, prostě volejbalový svátek. A možnost hrát baráž jsme si mohli vybojovat ryze sportovními prostředky. Bohužel, tohle nešlo ovlivnit, ale už nám to nikdo nevrátí,“ posteskl si Čížek.