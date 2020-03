Přesto nyní neoficiální informace naznačují, že šanci zahrát si nejvyšší volejbalovou soutěž dostanou hráči Sokola Bučovice. „Zatím nám opravdu žádné oficiálního stanovisko nepřišlo. Na druhou stranu AVOK (Asociace volejbalových klubů, pozn. red.) a svazová správní rada naznačily, že právo postupu do extraligy mají v této situaci jako jediný možný tým Bučovice. Soudím z toho, že se mě dotázaly, jestli bych začal přemýšlet o zabezpečení velmi nelehkých podmínek účasti v extralize,“ sdělil trenér a manažer volejbalových sokolů Zbyněk Čížek.

Jeho tým vyhrál základní část první ligy. V play-off se probojoval do semifinále a následně po vyřazení od rezervy Dukly Liberec měl hrát o třetí místo s Benátky nad Jizerou. Vítěz tohoto utkání se měl v baráži utkat o extraligu, protože i druhým finalistou byl B tým extraligového klubu, tedy Českých Budějovic. Záložní mužstva podle regulí nesmějí bojovat o postup. Nehrálo se ani finále, ani o bronz. Pandemie koronaviru všechny nedohrané volejbalové soutěže zrušila. Tedy i baráž vítěze I. ligy s posledním z extraligy.

Na tahu tedy zřejmě budou Bučovice, pro které to ale je velice těžké rozhodování. „Určitě bychom nedostali výjimku na halu a museli bychom hledat jiné domácí prostředí. Druhá podmínka pro start v extralize je potřeba mít extraligová družstvo kadetů nebo juniorů, které také nemáme. A samozřejmě jsou to finance. Mnohem vyšší kauce, navíc povýšená za neplnění péče o mládež, a dvakrát až třikrát vyšší rozpočet. Vzhledem k tomu, že momentálně se celá země potýká s trochu jinými a mnohem důležitějšími věcmi než je sport, tak samozřejmě není možné teď přemýšlet o zlepšování podmínek a zvyšování peněz do sportu. A to je jeden z hlavních důvodů, který v mém rozhodování bude hrát roli,“ naznačil Čížek, že extraligu jako reálnou moc nevidí.

Příští ročník české nejvyšší soutěže se tedy zřejmě bude hrát ve stejném složení, jako ten letošní nedohraný. Pokud se Benátky o účast nebudou ucházet jiným způsobem. „Fakt je ten, že podle sportovních reglementů si o postup do extraligy mohou říct jen první tři mužstva z první ligy. Benátky byly až čtvrté. Ale tohle já neřeším. My to v Bučovicích chápeme tak, že možnost postupu do extraligy je vrcholem, kterého bučovický volejbal za dobu své existence dosáhl. Letos oslavíme 95. výročí založení klubu a tato možnost je opravdu největším dárkem, jakým jsme mohli k jubileu přispět,“ zdůraznil šéf bučovického volejbalového oddílu.