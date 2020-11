K obnoveným bojům o ligové body Zbrojovka v pátek nastoupí v Jablonci ve velmi improvizované sestavě, protože v kádru se stále „protáčejí“ hráči s koronavirem. Ti, kteří mají nemoc už za sebou se rozhodli darovat krevní plazmu ve Fakultní nemocnici Brno. Mezi nimi byl i Mlčúch.

„Prošli jsme krátkou vstupní procedurou a vyšetřením, vše dohromady se samotným odběrem trvalo asi hodinu. Daroval jsem poprvé, takže jsem nevěděl, co od toho čekat, ale vše proběhlo bez problémů, od organizace po samotný odběr. Jsme rádi, že jsme tímto způsobem mohli pomoci, a doporučuji to všem. Nic to nestojí a odměnou je dobrý pocit," přiznal důležitý člen zbrojováckého realizačního týmu.

Rekonvalescentní plazma, pokud vyhovuje stanoveným podmínkám, obsahuje protilátky, které jsou schopny v počátcích onemocnění virus zneškodnit.

Kondiční přípravu měl Mlčúch v podstatě na starosti i ve svém týmu bučovických sokolů. Pravidelně vedl úterní tréninky. Poté, co klub angažoval uznávaného odborníka Jaroslava Vlka, mu tato „povinnost“ odpadla.

„Tak mně to vyhohuje víc. Určitě mám trénování v profesním životě až až. Rád se na tréninku nechám vést člověkem, co volejbalu rozumí. Odpočne si hlava. A pozice hráč-trenér je velice obtížná, dá se tím lepit určité období, ale dlouhodobě to nemůže fungovat. Soustředit se na celek, pracovat s pozorností hráčů, pomáhat jedincům a do toho se aktivně podílet na ploše. To není práce pro jednoho člověka. Děláte vše, ale nic pořádně. Takhle můžu pomoci trenérovi, mladým a ještě trénovat to, co potřebuji já sám,“ komentoval svoji současnou pozici v mužstvu.

Vystudovaný trenér tak nepřímo upozornil i na svůj další pracovní úvazek. O fyzickou kondici hráčů se stará i v ligovém házenkářském klubu z Brna-Maloměřic. Všechno jsou to sice kolektivní míčové sporty, ale přece jen poměrně odlišné.

„Rozhodně se určité věci dají přenést mezi sporty navzájem, člověk na to ale musí mít cit, vědomosti a zkušenost, co už je a není za hranou. Kolektivní míčové hry nebudou fungovat pokud nefunguje chemie v týmu. Ani ty největší hvězdy nebudou vyhrávat tituly, pokud nebudou táhnout za jeden provaz. To se mi na tom líbí. Beru sport trochu jako boj nebo lov. Když na vás vyběhne medvěd chcete mít vedle sebe osobu, které věříte,“ trefně přirovnal Mlčúch.

V Bučovicích hraje volejbal už čtvrtým rokem. Byl jedním z klíčových hráčů při postupu sokolů do první ligy a samozřejmě se výrazně podílel na tom, jak rychle a výborně se zabydleli ve druhé nejvyšší české soutěži. Jako nováček a pak i ve svém druhém roce Bučovičtí vyhráli její základní část. Na jaře se ale soutěž nedohrála. Stejné problémy má i na startu nového ročníku. Ten volejbalisté před zavedením zdravotních omezení vůbec nestihli.

„Zase je to zvláštní sezona a netroufám si tipovat, kdy začneme hrát. Dokonce mám strach, že letos se nedočkáme. Zápasy chybějí a ještě dalece důležitější je, že nemůžeme trénovat. Já díky své práci a nátuře nemám problém se udržovat. Sám jsem si Covidem prošel poměrně brzy a karanténa mě přiměla objevit radost z běhu. Je pravda, že takhle dlouhou pauzu od soutěžního utkání jsem ještě asi nikdy neměl,“ připomíná blokař mužstva.

Bezprostředně po tom, co se volejbalové soutěže rozběhnou, by Bučovice měly na své palubovce přivítat extraligového soupeře. Ve druhém kole Českého poháru se utkají s ambiciózním Black Volley Beskydy.

„Je to souboj extraligy s první ligou. Ti kluci natrénují za dva dny to stejné, jako my za celý týden. Budou mít i výhodu, že profesionální sportovci mohou trénovat i uvnitř déle než my. Hráli jsme s nimi přípravu a viděl jsem je v zápase s Brnem naživo. Je to tým, který trochu bojuje s přihrávkou. Bude dost záležet na našem podání. Na druhou stranu máme roli černého Petra. My můžeme, oni musí. To se vždy hraje snáz,“ naznačuje, že i přes uvedený tréninkový handicap mohou Bučovičtí extraligového soupeře potrápit.

Před pozastavením soutěží třicetiletý volejbalista stihl veledůležitou věc v osobním životě. Začátkem září se oženil a věří, že všechny své uvedené pracovní i zájmové aktivity lze skloubit s manželskými povinnosti.

„No, to se ještě všechno uvidí. Třeba volejbalu se zatím moc nestihlo. Ale mám tolerantní manželku. Myslím, že se s tím minimálně pro letošek nějak popereme. Člověk musí najít nějaký kompromis mezi rodinou, prací a sportovním životem,“ zdůrazňuje Josef Mlčúch.