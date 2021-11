„Zápas ukončil s příspěvkem sedmnácti bodů. Konkrétně jedno eso, patnáct úspěšných útoků a jeden blok. Byl druhým nejvíce bodujícím hráčem Beskyd za Markem Mečiarem. Po zápase jsem mu gratuloval za hezký individuální výkon,“ chválil jeho současný trenér a šéf v Bučovicích Zbyněk Čížek.

Bez dvou centimetrů dva metry vysoký univerzál sám sebe hodnotil skromněji, ale celkově v jeho beskydské miništaci určitě převažují klady.

„Já to vidím jako dost průměrný výkon, ale na to, že jsem si extraligu zahrál po pěti letech, tak musím být velice spokojený. Minimálně je to další velice důležitá zkušenost. Rozdíl mezi extraligou a první ligou je samozřejmě markantní. Všechny herní činnosti jsou o hodně rychlejší a přesnější a celkově je dynamika hry úplně jinačí. Musí se hrát nadoraz, nelze vypustit ani vteřinu. A to nehovořím o kvalitě a intenzitě tréninku. To je samozřejmě na stoprocentní profi úrovni,“ zdůraznil věkem stále ještě perspektivní hráč.

Jeho „kontrakt“ se zrodil na žádost extraligového klubu, kterému onemocněl jeho univerzál Tomáš Prokůpek. Na lince Bučovice – Beskydy se ke spokojenosti obou subjektů spolupracuje už delší dobu, takže vše se upeklo velice rychle.

„V týdnu mě jejich manažer požádal o krátkodobou výpomoc, a tak jsme rozběhli akci kulový blesk. Marek s touto šancí souhlasil. Vzal si pár dní dovolené a hned odjel trénovat do Frýdku a připravit se na zápas. O možnosti nepustit Perryho jsem vůbec nepřemýšlel, i když je to náš klíčový borec a máme velké problémy se zraněním většího počtu hráčů. Popřál jsem mu, ať si to užije a zvládne to se ctí, což se stalo. Nyní je již zpět na naší soupisce a v sobotu bude v našem dresu bojovat o prvoligové body ve Starém Městě,“ dodal Čížek.

Třiadvacetiletý volejbalista se narodil v Anglii, otec je Angličan, maminka Češka. Sám se považuje za rodáka ze Šumperka, kam se přestěhovali, když mu bylo sedm let. Se sportem pod vysokou sítí začínal v Přerově. V Brně si jako junior zahrál mužskou extraligu a dokonce i dva zápasy evropského Poháru CEV. Možnost osahat si aktuální kvalitu české nejvyšší soutěže vzal opravdu velmi vážně.

„Nad nabídkou jsem ani na chvilku neváhal a přiznávám, že mě lákalo zahrát si naostro extraligu. Přidal jsem si něco v posilovně, ale důležitější bylo osahat si to tam na místě. Takže jsem si hned vzal volno z práce, abych si s mužstvem mohl zatrénovat víc než jednou, a odjel tam už ve čtvrtek dopoledne. Hlavně abych se seznámil s klukama, i když se s většinou samozřejmě znám, ale chtělo to zažít tu souhru, zvyknout si na sebe. Prostě dostat se do pohody. Snad se to povedlo a zápas jsem si opravdu užil,“ ujištil bučovický sokol.

Extraligovou premiéru Perry zažil jako student třetího ročníku střední školy před pěti roky v utkání Brna proti Karlovým Varům. Tehdy u toho byly televizní kamery. Jako junior byl celou sezonu členem širšího extraligového kádru mužů. Většinou střídal, ale na kontě má i šest celých zápasů. Bohužel slibně se rozvíjející kariéru přerušilo zranění. Rozehrát se pak měl Tesle Brno, ale návrat do slavnějšího brněnského klubu už se nekonal. Jako jedna z největších opor bučovických sokolů se ale na hraně extraligy v podstatě pohybuje už tři roky. Sokoli po postupu do I. ligy dvakrát vyhráli její dlouhodobou část.

„V Brně mně asi nejlépe vyšel televizní zápas proti Benátkám. Jen za první set jsem měl jedenáct bodů, ale nakonec jsme stejně prohráli. (úsměv) Ale už je to strašně dlouho. Extraliga mě samozřejmě láká už delší dobu a už jsme to probírali i s manažerem Čížkem. Vlastně se snažím trénovat na vrcholové úrovni, do přípravy dávám opravdu hodně, sportu přizpůsobuju i životosprávu. Zápas za Beskydy mně potvrdil, že to má smysl. Takže kdyby přišla nabídka zase si to zkusit, určitě bych na ni šel, a kdyby byla na dlouhodobé účinkování, chtěl bych jí využít,“ ujistil volejbalista.