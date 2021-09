Jejich řady rozšířil před touto sezonou jednadvacetiletý smečař či univerzál Patrik Minda. Odchovanec VKP Bratislava má doma řadu medailí ze slovenských mládežnických soutěží, včetně zlaté z kategorie juniorů. Zahrál si za kadetskou, dorosteneckou i juniorskou slovenskou reprezentaci. Po střední škole odešel studovat do Brna a tři roky hrál v brněnském Volejbalu.

„Můj přestup do Bučovic se začal rodit někdy začátkem léta, kdy mě oslovil pan Čížek. Přitahovaly mě ambice klubu, velmi přátelské a rodinné zázemí a spousta kvalitních zápasů, takže jsem dlouho neváhal. V Brně jsem hrál první ligu, to znamená stejnou soutěž, jako teď hrají Bučovice. Ale tam jsem měl možnost trénovat s extraligovým mužstvem a v profesionálním režimu. To mně dalo hodně a hodně jsem se naučil. A teď se těším na další fázi mého volejbalového života, který půjde líp skloubit se školou. Myslím, že to bude lepší. Bývalo to náročné učit se unavený z tréninků. Poslední rok jsem studoval na dálku, a to mi vyhovovalo, protože jsem byl víceméně schopen sám si určit, kdy se budu věnovat tomu, co budu dělat. V normálním režimu si však teď mohu vybrat plán přesně podle potřeb a lze jej také upravovat,“ zdůvodnil svůj příchod do druhého nejlepšího volejbalového týmu jižní Moravy.

Jeho sportovní orientace v dětství zřejmě nemohla směřovat jinam než k volejbalu. Ten závodně hráli oba rodiče. Výčet úspěchů jeho dědečka Pavla Schenka patří do evropské a světové vitríny. Se Zbrojovkou Brno byl šestkrát mistrem republiky jako hráč a třikrát jako trenér. Ale hlavně v roce 1968 vyhráli nejprestižnější evropskou soutěž Pohár mistrů evropských zemí, dnešní Ligu mistrů. A pak ještě byli dvakrát ve finále. Na reprezentační úrovni jsou to dvě medaile z olympijských her (stříbro 1964 Tokio a bronz 1968 Mexiko). Je mistrem světa z roku 1966 a čtyři roky před tím bral tehdejší československý tým stříbro.

„Volejbal je u nás téma číslo jedna. Žije podle něj celá rodina a vše se mu podřizuje. Například rodinné oslavy byly vždy naplánovány podle harmonogramu zápasů. Rodiče mě velmi podporují, cestují téměř na každý zápas a hodně mluvíme o volejbalu. Bývají i mými největšími kritiky a je těžké je uspokojit. (úsměv) A děda? Vždy si vážím jeho chvály a ještě víc, když mně radí, co je třeba zlepšit,“ oceňuje 203 centimetrů vysoký volejbalista.

V současném rozložení sil evropského a světového volejbalu asi jen těžko může zopakovat úspěchy svého slavného předka a nabídka z Bučovic se vedle nich může jevit jako velice skromná. Ale i dvě vítězství v základních částech posledních dvou nedohraných ročníků I. ligy, tedy druhé nejvyšší české soutěže, mají pro stále ještě volejbalový talent svoji hodnotu.

„O Bučkách jsem toho moc nevěděl, přestože jsem proti nim odehrál pár zápasů a některé spoluhráče už jsem znal. Zatím jsem velmi šťastný, parta je skvělá a užívám si to. Hala je trochu nižší, ale rychle si na to zvykám. Pokud budeme moct zapracovat na servisu a dostat soupeře pod tlak, bude to stále naše velká výhoda. Hlavně na domácí zápasy se moc těším. Vím, jak dobrou atmosféru dokáží zdejší fanoušci vytvořit a rád bych to konečně zažil z druhé strany. Věřím, že zase budeme konkurenceschopným týmem a budeme bojovat o co nejvyšší příčky. Určitě si tady zahraju víc než v Brně a navíc pod vedením renomovaného trenéra Jaroslava Vlka. Rozhodně bych se rád zlepšil a rostl individuálně,“ slibuje si Patrik Minda, který bude nastupovat se sedmnáctkou na zádech.