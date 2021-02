Navíc vám vypadl i atraktivní zápas Českého poháru, který dohrály jen extraligové kluby.

Český pohár měl být jedním z našich vrcholů sezony. Vyhráli jsme první kolo pořádané v Novém Jičíně a těšili se v domácím prostředí na extraligové Beskydy. Bohužel svaz díky covidu posunul automaticky všechny extraligisty dál. Finálová osmička sehrála závěrečný turnaj tento víkend v Karlových Varech. Vítězem se stala překvapivě liberecká Dukla.

Kdy bylo mužstvo naposledy pohromadě?

Na zahájení soutěže jsme se připravovali několikrát. Bohužel zbytečně. Poslední delší blok jsme měli od konce listopadu do poloviny prosince. Tuto část jsme zakončili vzájemným utkáním 14. prosince, které mělo velmi slušnou úroveň.

Bylo možné zvolit nějaký náhradní program?

V našem sportu jde těžko volit alternativní program. Trénovat ve skupinkách nebylo možné, hala v Bučovicích je zavřená. Zkoušeli jsme jiné haly v Brně i s použitím antigenních testů, ale nebylo možné se na krátký úsek domluvit. Alespoň některým hráčům jsme umožnili trénovat a hrát extraligu. Těší mě, že si tak za Příbram zahrál Adam Rosenbaum či v Beskydech Tomáš Kristián.

Neuvažujete jako o náhradě třeba o obnovení Memoriálu Ing. Spirita, nebo o pořádání jiné podobné soutěže?

Memoriál byl ukončen 15. ročníkem a už se obnovovat nebude. Přesto na něj dodnes vzpomíná mnoho trenérů extraligy. Pro mě je neuvěřitelné si promítnout kolik kvalitních hráčů od reprezentantů České republiky i Slovenska přes legionáře na něm předvádělo skvělý volejbal. A samozřejmě klubový mistři ČR z Jihostroje České Budějovice či Slovenska z Prešova. Musíme počkat, co dnešní doba umožní. V hlavě nějakou myšlenku mám. Byl jsem také osloven s možností odehrát finálový turnaj mužů přeboru České obce sokolské, který se nekonal v lednu v Chocni. Vše bude záležet za jakých podmínek bude možné takovou akci zhruba pro stovku hráčů uspořádat.

Budete letos tomuto stavu „nicnedělání“ nějak přizpůsobovat letní přípravu? Dá se vůbec takový tréninkový a herní výpadek dohnat?

S druhým trenérem Jaro Vlkem jsme v pravidelném spojení alespoň telefonickém. Je na Slovensku, kde je situace také velmi složitá. Chceme od dubna začít s kondiční přípravou a pak také technikou. Postupně do toho přidat turnaje a začít si osvojovat volejbalové automatismy, které snad hráči nezapomněli. Uvidíme, jak se nám to podaří. Klukům volám či píšu a jsou natěšení, nicméně situace v celé zemi je ještě horší než v zimě. Nezbývá, než věřit ve zlepšení a vydržet!

Nevyvstala v této situaci zřetelněji potřeba výstavby vlastní (městské) haly?

Situace je složitá, rozpočty měst jsou napjaté. Podle zpráv, co mám, by se mohlo podařit vysoutěžit firmu, která by v příštím roce připravila projekt a pak se snad v lepší situaci pro investice můžeme bavit o dalších krocích směřujících k zajištění financí pro zahájení výstavby. Jsem optimista a věřím, že si sportovci v Bučovicích novou halu nejen zaslouží, ale se jí i dočkají.