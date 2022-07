„Výkonný výbor Českého volejbalového svazu nám sice licenci na hraní první ligy v naší hale odebral, nicméně na základě dvou zásadních nedostatků. Výšky stropu a osvětlení. Osvětlení vyměníme v průběhu letních měsíců, tedy do září, kdy začíná první liga. Zápasy I. ligy a Českého poháru nám je nakonec umožněno hrát doma. Mimořádnou roli v tom sehrálo město Bučovice. Jednak nám vyšlo maximálně vstříc ve zmíněné rekonstrukci osvětlení a velkou váhu měla i jeho garance, že do konce kalendářního roku zahájí architektonickou soutěž na projektanta nové multifunkční haly míčových sportů. V podstatě hlavně tím jsme argumentovali při jednání o výjimce pro naši halu. Jsem rád, že nás svaz pochopil. Tedy, že nebudeme dávat peníze do zvýšení stropu haly, ale že město jde jinou cestou a budeme mít odpovídající prostředí,“ vysvětlil manažer a trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Ten netajil, že sám původně zvažoval vůbec neposlat přihlášku. Nejen proto, že se rýsovalo se, že by Bučovice nemohly hrát doma, ale také také z důvodů další reorganizace soutěže. Ta se bude hrát v bývalém formátu. V základní části každý s každým doma a venku a systémem dvojiček se zápasy v pátek a v sobotu. I pro volbu přihlásit se hrál zásadní roli postoj města k výstavbě nové haly. Soutěž je nyní rozlosována na čtrnáct účastníků, ale vypadá to, že nakonec bude dvanáctičlenná.

„Z loňska (15 mužstev, pozn. red.) se z různých důvodů nepřihlásily Česká Lípa a Staré Město a podle mých posledních informací to vypadá, že zůstane jen dvanáct mužstev. Volejbal Ostrava avizuje, že I. ligu hrát nebude, takže uvidíme, jestli se bude přelosovávat,“ naznačil dlouholetý šéf bučovického volejbalu.

Bučovičtí sportovní střelci mají další titul mistra republiky. A k tomu stříbro

Starosti o zachování soutěže v Bučovicích podle něho zabraly nejvíce času v přípravě nové sezony. Podle Čížka to dokonce byla hlavní pracovní náplň v červnu a teď červenci. Přesto to vypadá, že pro nový ročník přijdou do Bučovic opět velice zajímavá jména. Některá už může prezentovat.

„Věřím, že budeme minimálně stejně konkurenceschopní jako loni a možná ještě trochu víc, protože skladba týmu by měla být pestřejší. Z Volejbalu Brno přijdou blokař Vít Jakubec a libero Michal Špelda. Já si hodně cením, že jsme získali smečaře nebo univerzála Ivo Kobolku, který poslední čtyři roky byl v základní sestavě extraligového Ústí nad Labem. Rýsuje se hostování holubického odchovance Lukáše Čekety a Ladislava Tomana ze Zlína. A něco dalšího máme ještě rozjednané. Já jsem rád i za to, že hostování u nás vyměnili za přestup blokař Jakub Varous ze Zlína a Tomáš Kristian z Black Volley Beskydy, kteří se u nás vcelku slušně zabydleli,“ sdělil Čížek.

Na druhou stranu se Bučovice budou muset vypořádat s odchodem své loňské jedničky v koncovce Marka Perryho, který míří do extraligových Beskyd, a odejde i nahrávač Michael Kovařík. Zřejmě už jen symbolická bude účast dlouholeté opory Michala Přikryla, který zvažuje zakončení kariéry.

Herní přípravu na nový ročník Bučovičtí zahájí 2. srpna a venkovní část absolvují na domácích antukových kurtech. První herní přípravou bude 6. srpna turnaj v Lulči, za týden navazuje tradiční velký turnaj v Kojetíně. Desátého září budou sokoli ve své hale pořádat republikové finále přeboru České obce sokolské. První liga začne v termínu 23. - 24. září a pro Bučovice to bude v pátek atraktivní „reprízou“ letošního semifinále I. ligy s Dobřichovicemi. V sobotu pak budou hostit USK Slavii Plzeň.