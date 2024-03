Prvoligovým volejbalistům z Vyškovska v pátek skončí sezona. Sokoli z Bučovic se v domácí hale v jediném zápase utkají o třetí místo s Blue Volley Ostrava, Holubice rovněž doma přivítají Slavii Plzeň a vítězstvím budou chtít potvrdit již v minulém kole získané první místo ve skupině o 9. a 14. místo.

Sokol Bučovice, ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

"Pro náš tým by vítězství znamenalo vyrovnání druhého nejlepšího výsledku v 1. lize za sedm let, co ji hrajeme. Hned v první nováčkovské sezoně jsme v boji o bronz porazili MFF Praha 3:1," naznačil trenér Zbyněk Čížek, že Bučovičtí mají o další medaili velký zájem. Tím nejcennějším umístěním bylo v covidové sezoně vítězství v základní skupině, po které byla soutěž ukončena.

I. liga mužů - o 3. místo: Sokol Bučovice - Blue Volley Ostrava Pátek 22. 3. (19.00), SH Školní ulice. Skupina o 9. - 14. místo: TJ Holubice - Slavia Plzeň Pátek 22. 3. (18.00)

Do souboje s farmou extraligového Black Volley Ostrava by měl mít k dispozici kompletní tým a potvrdil, že odhodlání získat bronz z týmu doslova vyzařuje. Sestava soupeře je samozřejmě otázkou a závislá na tom, koho z áčka dostane "rezerva" pro tento zápas. Zajímavostí je, že v dresu Bučovic hrají letos dvě opory, které v mládežnických kategoriích prošly celkem soupeře.

"Nahrávač Ondřej Roman, kterému úspěšná sezona u nás přinesla angažmá v extralize v následujícím ročníku, a libero - smečař Richard Struška, který okusí zahraniční angažmá na univerzitě v USA. Oba hráči i celý tým chtějí ukončit sezonu vítězstvím," zdůraznil kouč sokolů.

"Klíčem k němu bude servis a věříme si na ně, protože jsme je doma porazili. Navíc doma nás podporují skvělí fanoušci a jim chceme vítězství věnovat," dodal sebevědomě kapitán domácích David Neubauer.

Holubice v minulém kole porazily svého největšího konkurenta na první příčku skupiny ČZU Praha na jeho palubovce 3:2 a posledního zápasu sezony si mohou bez nadsázky užít. Jejich vítězství se očekává, protože Plzeň je v tabulce poslední a je už jistým prvním sestupujícím. Pro nováčka soutěže by výhra byla tou nejlepší tečkou za rozhodně velmi úspěšnou sezonou.