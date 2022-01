„Po vyhraném prvním setu jsme si mysleli, že to půjde samo a ve druhém zhruba od stavu 10:10 jsme začali hrát na můj vkus až moc profesorsky. To nebylo dobré a soupeř nás za to potrestal,“ viděl příčiny ztráty setu trenér sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga

Čtvrtfinálová skupina – 7. kolo

Tesla Brno - Sokol Bučovice

1:3 (-17, 21, -23, -20)

Sestava Bučovic: A. Provazník, Perry, Varous, Kristian, Neubauer, Mrázek, Kovařík (L) – Mlčúch, Červinka, Minda, Dítě. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Pořadí:

1. Dobřichovice 6 zápasů / 17 bodů, 2. Benátky n. J. 6 / 16, 3. Hradec Králové 6 / 13, 4. Bučovice 7 / 12, 5. Plzeň 6 / 7, 6. České Budějovice B 6 / 6, 7. Tesla Brno 7 / 4, 8. Velké Meziříčí 6 / 0.

8. kolo:

Sokol Bučovice – Tesla Brno, sobota 22. ledna, 19.00, SH Školní ulice.

Spolu s trenérským kolegou Jaroslavem Vlkem tak do třetí sady udělali výraznější změny v sestavě a obrat ve prospěch domácích skutečně zastavili. Čížek vyzvedl hlavně dvě jména, Josef Mlčúch a Radovan Dítě.

„Potřebovali jsme na hřiště dostat víc těch správných emocí. Pepa je zkušený blokař, začal víc komunikovat s týmem. A především Radovan, ten tomu pomohl poměrně hodně, on je ten správný hecíř i na tréninku. Ale i ostatní střídající poměrně výrazně přispěli k tomu, že jsme po prohraném druhém setu otočili dění v utkání. To byl jeden z klíčových momentů zápasu. Podařilo najít tu správnou sestavu, vždycky trošku trvá, než si daná sestava na sebe zvykne a v každém utkání je to jinak. Od třetího setu tam bylo to, co jsme od týmu čekali,“ chválil kouč sokolů.

Jeden z taktických prvků, který bučovické lavičce také vyšel, byl zaměřený na bránění univerzála Tesly Jakuba Kočvaru, kterého trenér sokolů označil za nejlepšího hráče utkání.

Letošní část I. ligy rozehrají volejbalisté Bučovic dvěma derby s Teslou Brno

„Dělal nám velké problémy a až ve třetím setu, kdy jsme ho začali bránit tak, jak jsme si řekli, už pro nás nebyl tak velkou hrozbou,“ dodal k hodnocení zápasu Čížek a kromě Kočvary ocenil z tábora soupeře i hru libera Jakuba Lžičaře a blokaře Vojtěcha Fitza.

Vítězstvím za tři body si Bučovičtí upevnili pozici na čtvrté příčce tabulky, ze které se bude postupovat do semifinále play-off. Dnešní osmé kolo otevře druhou polovinu soutěže. Čížek očekává, že si Tesla, coby faktická farma extraligového Volejbalu Brno, k odvetě do Bučovic přiveze více posil z „áčka“, než postavila doma.

„Tipnu si další dvě jména. Počítám, že u nás nastoupí na náhře Matyáš Toman a na smeči Matouš Drahoňovský. Uvidíme. My sami nemáme moc důvodů sahat do sestavy, i když, nikde není zaručeno, že sestava, co otočila kolo dějin zápasu u nich, bude úspěšná i doma. V Brně nás bylo třináct a nabízí se možnost nominovat i čtrnáctého Ondřej Unzeitiga, který je těsně po zranění. Na druhou stranu i já ctím pravidlo, že vítězná sestava se nemění,“ naznačil něco z plánů do odvety šéf klubu.