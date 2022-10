V pátečním podvečeru se na derby s Volejbalovým klubem Brno přišlo podívat 160 diváků. Hosté posíleni o tři hráče A týmu Tomana, Jiráska a Kočvaru do utkání vstoupili velmi sebevědomě.

„Plachtou tlačil na servisu Toman, následně se přidali skákaným servisem Jirásek a Kočvara. Nám se nedařilo na příjmu, a bohužel také v souhře náhry a útočníků. Brzo jsme tak prohrávali 0:1 na sety. Ve druhé sadě se vývoj otočil. Brnu nešlo nic a nám vše. Ve třetí sadě se opět rozhodovalo na servisu. Jirásek byl ústřední postavou hostů, kteří bojovali o každý míč a po zásluze šli znova do vedení na sety,“ popsal počáteční problémy svého týmu trenér Zbyněk Čížek.

I. liga

3. kolo:

TJ Sokol Bučovice

– VK Brno 3:2

Sety: 16:25, 25:14, 17:25, 25:22, 15:7. Diváků: 160 diváků. Sestava: Červinka, Kobolka, Minda, Mlčúch, Neubauer, Varous, Špelda (L) – Čeketa, Toman, Jakubec, Kristian, Masař Drozd, Vodička. Trenéři: Zb yněk Čížek, Jaroslav Vlk.

4. kolo:

TJ Sokol Bučovice

– TJ Spartak Velké Meziříčí 3:1

Sety: 18:25, 29:27, 25:15, 25:17. Sestava: Masař, Minda, Kobolka, Kristian, Jakubec, Toman, libero Vodička (L) – Čeketa, Drozd, Neubauer, Varous, Červinka, Špelda.

Tabulka:

1. BV Ostrava 4 4 0 0 0 12:3 12

2. Bučovice 4 3 1 0 0 12:3 11

3. Lvi Praha B 4 3 0 0 1 9:4 9

4. Dobřichovice 4 2 1 0 1 9:7 8

5. VK Brno 4 2 0 1 1 8:7 7

6. Hradec Králové 4 2 0 0 2 8:7 6

7. Plzeň 4 2 0 0 2 6:7 6

8. Velké Meziříčí 4 1 1 0 2 8:9 5

9. Liberec B 4 1 0 1 2 6:9 4

10. MFF UK Praha 4 1 0 1 2 6:9 4

11. Č. Budějovice B 4 0 0 0 4 3:12 0

12. ČZU Praha 4 0 0 0 4 2:12 0

Do čtvrté sady udělal radikální změny v sestavě. Mlčúcha, který na konci třetí sady obdržel červenou kartu za protesty, vystřídal Jakubec a na nahrávku přišel místo Červinky Masař. Hra domácích se sice zlepšila, ale nešel jim skákaný servis a problémy pokračovaly. Brno už mělo bod v kapse a při vedení 22:18 jim k tříbodovému vítězství chyběly jen tři úspěšně zakončené akce. Za tohoto stavu přišel na servis blokař Tomáš Kristian a ukázalo se, že to byl žolík z Čížkova rukávu. Ten prvním esem vrátil sokolům pomalu vyhasínající energii a probudil skvělé publikum. Sérií obran a přímých bodů ze servisu Bučovice dotáhly set do vítězného konce. A Brňané totálně vypadli z role. Ve skvělé atmosféře domácí dohráli tie-break v euforii a hosté v hádkách s rozhodčím…

Sobotní zápas začal v netradičním poobědovém čase 13.00 hodin. Zpočátku se ním lépe vyrovnávali hosté, které na tento víkend posílil bývalý bučovický univerzál Martin Pavlovský, v současnosti hráč extraligového Zlína.

„Meziříčí na nás vletělo, skvěle podávalo a v prvním setu nám nedalo žádnou šanci. Ve druhé sadě jsme udělali změny, na hřiště přišli Neubauer a univerzál Čeketa a v kombinaci se zlepšením naší hry a servisu jsme začali mít převahu. O setu rozhodla koncovka, ve které oba týmy zkazily servisy a nakonec jsme byli šťastnější my,“ popsal opět zkomplikovaný úvod zápasu Čížkův trenérský kolega Jaroslav Vlk.

Od třetí sady ale Bučovičtí začali mít nad soupeřem herní převahu. Hostům odešel servis a kupili chyby a domácí si zbytek zápasu zkušeně pohlídali. Vlk po zápase přiznal, že špatný vstup do utkání byl způsobený především malou koncentrací jeho svěřenců.

„Po prvním setu padlo pár ostrých slov, ale pomohlo to nastartovat tým. Někdy to je potřeba,“ s úsměvem po zápase zkušený lodivod domácích jen naznačil malou „bouřku“.

V následujícím týdnu budou mít v Bučovicích sportovní svátek. Ve středu se ve 2. kole Českého poháru utkají s extraligovými Lvi Praha (19.00). Dál půjde vítěz zápasu. První liga má pak krátkou přestávku a další dvojzápas sehrají proti rezervám extraligových klubů. V pátek 21. října v Českých Budějovicích a o den později v hlavním městě proti proti Lvům Praha B.