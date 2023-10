Druhou polovinu základní části rozehráli prvoligoví volejbalisté. Průběžný lídr tabulky skupiny B Sokol Bučovice očekávaným vítězstvím v Kolíně udržel vedení v tabulce, druhý zástupce Vyškovska ve druhé nejvyšší soutěži TJ Holubice doma nestačil na loňského semifinalistu Spartak Velké Meziříčí.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

V Kolíně v bučovickém dresu debutovali mladí hráči Šimon Tříska na bloku a libero Michael Vodička. Podobně jako v pátečním derby v Holubicích měli sokoli v Kolíně pomalejší rozjezd. Domácí nastoupili velmi soustředěně, dobře servírovali, lépe přihrávali a byli i lepší v útoku. V prvním setu hosté dokonce prohrávali 10:19 a při oddechovém času bylo z jejich střídačky slyšet hromování trenéra Zbyňka Čížka. »Domluva« zabrala. Jeho svěřenci okamžitě zvýšili otáčky. Set sice ještě prohráli, ale cesta k vítězství už byla narýsovaná.

I. liga mužů - sk. B

SKV Kolín – Sokol Bučovice 1:3 (20, -22, -16, -18).

Sestava: Roman, Čeketa, Struska, Tříska, Jakubec, Štefko, Vodička (L) – Červinka, Borský, Špelda. Trenér: Zbyněk Čížek. TJ Holubice – Spartak Velké Meziříčí 1:3 (21, -21, -20, -20).

Holubice: Pisařík, Mrázek, Russnák, Muroň, Sankot, Namešanský, Gergel´ (L) – Bláha, Koukal, Lukšíček. Trenér: Aleš Šmerda. Třetí zápas 8. kola: Blue Volley Ostrava – Slavia Hradec Králové1:3 (-23, 24, -21, -17).

Tabulka:

1. Bučovice 7 5 1 1 0 20:7 18

2. Hr. Králové 7 5 1 1 0 20:8 18

3. BV Ostrava 7 2 3 0 2 16:12 12

4. Vel. Meziříčí 7 3 1 1 2 16:12 12

5. Holubice 7 1 1 2 3 11:18 7

6. Kolín 7 1 0 0 6 5:18 3

7. VK Brno 6 0 0 2 4 5:18 2

Příští utkání: TJ Holubice – Volejbal Brno, Český pohár – 2. kolo, úterý 24. 10. (19.00), Sokol Bučovice – Slavia Hradec Králové, I. liga, pátek 27. října, (19.00).

„V prvním setu na nás trochu jakoby zapůsobila dlouhá cesta k soupeři a určitě i únava z pátečního těžkého zápasu s Holubicemi. A asi taky trošku zvykání si na jejich hezkou halu, ve které kromě Ondry Romana nikdo ještě nehrál. Po tom první setu jsme ještě ve druhém hráli, řekl bych takový ne úplně uvolněný volejbal. Mám radost, že jsme zvládli koncovku a od třetího setu už bylo utkání plně v naší režii. Byli jsme dobří na přihrádce, kde dobře kombinovali nahrávač Ondřej Roman se střeďákem Šimonem Třískou. V útoku se prosazoval Lukáš Čeketa a na univerzálu Jan Štefko,“ nakonec chválil bučovický kouč.

Zápas sokoli ukončili stylově. Ve čtvrtém setu za stavu 19:17 dal Jakubec čtyři přímé body z podání a v koncovce nebylo co řešit.

V Holubicích domácí favorizovaného soupeře zaskočili a první sadu s přehledem vyhráli. Ve druhém setu hosté sice utekli o sedm bodů a náskok udrželi, ale druhá část zase už byla v režii Holubic. Jenže pak přišel domácí zkrat.

„Třetí set, to byla katastrofa. Tam jsme měli vést 10:2 – 10:3 a v pohodě ho vyhrát. Oni strašně kazili, dávali nám balóny zadarmo, ale my jsme to nedokázali využívat a kazili jsme ještě víc. V tom třetím setu jsme úplně odešli, to byl zmatek na hřišti, jaký nepamatuju. Nechápu to, ale to rozhodlo celý zápas, protože ve čtvrtém setu už jsme byli dost na dně, oni nám utekli a dohráli zápas celkem v pohodě,“ zklamaně konstatoval trenér Aleš Šmerda.

I on připustil, že roli hrála fyzická kondice a že po derby s Bučovicemi byla na mužstvu znát únava. „A hodně bylo vidět, jak nám chybí účko Pavel Kolář, za kterého prostě nemáme náhradu,“ dodal. Holubický matador s extraligovými zkušenostmi pro svalové zranění nedohrál zápas v Bučovicích.

Oba okresní reprezentanti mají před sebou výrazné výzvy v domácích halách. Bučovice si to v pátek večer rozdají o první místo v soutěži se Slavií Hradec Králové. Holubičtí už v teď v úterý nastoupí proti extraligovému Volejbalu Brno ve druhém kole Českého poháru. V I. lize pak o nadcházejícím víkendu Holubice mají volný los.

„S Brnem bereme zápas jako derby, protože se všichni navzájem velice dobře známe a jsme kamarádi. Žádné cíle si neklademe, favorit je daný zcela jasně. Chceme hrát slušný volejbal, aby to bylo důstojné vystoupení a pro diváky atraktivní sport,“ zdůraznil Aleš Šmerda.