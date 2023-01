„Lvi jsou typicky play-offový mančaft. Své mladíky nasazují do zápasů extraligy. Třeba teď naposledy odehráli smečař Krča, Kollátor a Vodička extraligový i pohárový zápas ve Zlíně a oba jasně vyhráli 3:0. Ano v pátek to bude určitě těžší soupeř než v sobotu, což ale neznamená, že bychom Budějovice mohli podcenit,“ ujistil trenér sokolů.

I. liga mužů:

TJ Sokol Bučovice

– VK Lvi Praha B

17. kolo, pátek 13. ledna, 19.00 hodin, SH Školní ul.

TJ Sokol Bučovice

– VK Jihostroj Č. Budějovice B

18. kolo, sobota 14. ledna, 13.00 hodin, SH Školní ul.

Tabulka:

1. Bučovice 16 11 3 1 1 44:16 40

2. Dobřichovice 16 9 3 1 3 39:21 34

3. BV Ostrava 16 10 1 2 3 37:24 34

5. Lvi Praha B 16 6 2 2 6 29:29 24

11. Č. Budějov. B 16 3 1 3 9 24:40 14

Podzimní zápasy: Lvi Praha B – Bučovice 3:0 (21, 16, 16), Č. Budějovice B – Bučovice 1:3 (-21, 28, -22, -20).

Bučovičtí se na pokračování I. ligy rozehrávali na mistrovství republiky České obce sokolské. Finálový turnaj v Chocni s přehledem vyhráli, když porazili i svého zatím největšího rivala v boji o první příčku, v tabulce druhý Sokol Dobřichovice (2:0).

„Je to příjemné a myslím, že jsme z Chocně rozehraní dobře, a taky jsme dobře potrénovali. Ale potvrdit to mohou právě až mistrovské zápasy. Samozřejmě chceme využít domácí prostředí a prodloužit neporazitelnost ve své hale. Ale hlavně pokud dvakrát vyhrajeme, pojede se nám v pohodě do Dobřichovic, tedy k zápasu teď aktuálně druhého a prvního týmu tabulky. Myslím si, že nadcházející čtyři lednové zápasy už rozhodnou o pořadí na čele první ligy a my bychom na konci ledna rádi drželi současný šestibodový náskok,“ naznačil plány Čížek.

Ten by měl mít k dispozici kompletní tým. V pátek na lvy celou čtrnáctku, v sobotu budou chybět zlínští „hosté“ Ladislav Toman a Lukáš Čeketa. Opět se očekává tradiční výrazná podpora domácího publika.

„Dlouho jsme nehráli doma, takže věřím, že diváci přijdou, i když je teď jakési divné období chřipek a různých jiných viróz. Předpokládám, že v pátek bude plná hala, v sobotu to u nás bývá horší a už se těšíme, že v play-off si ty sobotní časy posuneme na šestou hodinu odpoledne,“ dodal trenér a manažer bučovických volejbalistů.