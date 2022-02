Hradečtí jsou nečekaným černým koněm prvoligové nadstavby. Ve všech deseti odehraných zápasech bodovali a jedinou porážku 2:3 utrpěli v Dobřichovicích. Do Bučovic přijedou v pozici lídra tabulky.

Prudký vzestup výkonnosti je spojen především s příchodem jedné z největších postav historie českého volejbalu Jana Štokra. Dvě stě šest centimetrů vysoký devětatřicetiletý dlouholetý český reprezentant je mj. s italským Trentinem trojnásobným klubovým mistrem světa a vítězem Ligy mistrů.

I. liga

Čtvrtfinálová skupina:

Sokol Bučovice – Slavia Hradec Králové

Pátek 4. února, 19.00 hodin, SH Školní ul.

Sokol Bučovice – VK Velké Meziříčí

Sobota 5. února, 18.00 hodin.

Tabulka:

1.Hr.Králové 10 6 3 1 0 29:12 25

2.Benátky n.J. 10 8 0 1 1 27:9 25

3.Dobřichovice 10 7 1 0 2 24:11 23

4.Bučovice 10 5 0 0 5 17:17 15

5.Č.Budějov. B 10 3 1 2 4 16:22 13

6.Tesla Brno 10 2 0 1 7 14:24 7

7.Plzeň 10 2 0 1 7 12:26 7

8.Vel.Meziříčí 10 1 1 0 8 9:27 5

Podzimní zápasy:

Hradec Králové - Bučovice 3:0 (24, 22, 17), Velké Meziříčí - Bučovice 0:3 (-24, -17, -23).

„Jednoznačně na něm mají postavenou celou svoji hru, ale ani když jsme hráli u nich, tak jsme na něj nějakou osobku nepraktikovali. Stanovili jsme si nějakou týmovou taktiku a dva sety se nám dařilo ji dodržovat. Dokonce si troufnu říct, že jsme ty dva sety byli vyrovnaným, ne-li lepším týmem. Nicméně nakonec rozhodla ta jeho individualita, on je tím rozdílovým hráčem. Je vidět, že je při síle, že trénuje a je velmi dobře připravený. Takže ani doma se nebudeme nějak zaměřovat na Štokra, ale na ty věci, které ovlivnit můžeme, na to, co dovedeme zvládnout sami,“ zdůraznil trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Jeho záměry mu ovšem komplikují covidová onemocnění a karantény. V ní bylo pět hráčů. Tři z nich by měli být k dispozici, ale kouč upozorňuje, že následky nemoci byli na některých na tréninku výrazně znát.

„Postupně se vracejí zpátky, ale je vidět, že to byl pořádný zásah do jejich zdraví. Uvidíme, co budou schopni na hřišti odvést. Na druhou stranu, jako tradičně bude páteční sestava posílena o Adama Provazníka a Tomáše Kristiana z Beskyd,“ upozornil trenér sokolů.

Středeční dohrávkou odloženého zápasu Jihostroj Č. Budějovice B – Slavia Plzeň (3:1) se tabulka po dlouhé době srovnala a všechna mužstva mají odehrán stejný počet zápasů. Tímto výsledkem ovšem přibyly Bučovickým čtyři kola před koncem starosti. Jakkoliv se zdálo, že mají účast mezi semifinálovou čtyřkou jistou, tak dohrávka tuto otázku zkomplikovala. O to víc vystupuje nutnost na domácí palubovce bodovat a na významu nabývá i sobotní duel s Velkým Meziříčím, byť je tým z Vysočiny v tabulce poslední.

„My roli favorita musíme přijmout. Na druhou stranu Velké Meziříčí teď vyhrálo dva zápasy za sebou a určitě je v lepší náladě a nás bude chtít potrápit. Jsem si dobře vědom toho, že vždycky je složitější, když musíte vyhrát, nebo když se to od vás všeobecně očekává. Hrajeme doma a body nutně potřebujeme, ale zadarmo nám je ani poslední tým tabulky nedá,“ dobře ví Čížek, který tým vede spolu s trenérským kolegou Jaroslavem Vlkem.